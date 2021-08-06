Не в деньгах счастье: "Барселона" отклонила сделку Ла Лиги с инвестиционным фондом на 270 млн евро

Каталонцы считают, что внешние силы стали причиной ухода Лионеля Месси из команды.

"Барселона" отказалась принять условия сделки между руководством Ла Лиги и инвестиционным фондом CVC, сообщает официальный сайт каталонцев в официальном заявлении клуба.

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Судя по информации СМИ, каталонцы должны был получить 270 миллионов, но в "Барселоне" заявили, что все равно считают сделку несправедливой в том числе по отношению к владельцам телеправ.

Ранее стало известно, что именно тупик в отношениях между клубом, руководством чемпионата и инвестиционным фондом привело к тому, что "Барселона" не сумела заключить новый контракт с нападающим и лидером команды Лионелем Месси.

Как результат, после 21 года пребывания в команде, аргентинский футболист уходит из клуба, несмотря на то, что по сообщению обеих сторон, личная сделка была уже готова к подписанию.

Теперь СМИ сообщают, что переговоры с лучшим игроком в истории "Барселоны" намерен начать французский "ПСЖ".

Что нужно знать о Месси в "Барселоне"

Лионель Месси стал игроком "Барселоны" еще в 2000-м году. Он переехал в Каталонию из аргентинского "Ньюеллс Олд Бойз". Первые три года в "Барселоне" Месси играл только в молодежных командах, а в основной дебютировал в 2003-м году под руководством Франка Райкарда.

Напомним, в составе каталонцев игрок выиграл огромное множество трофеев, среди которых четыре кубка Лиги чемпионов.

Выступая за "Барселону" Лионель Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что равнозначно признанию лучшим футболистом мира. Он также установил рекорд по количеству матчей и голов за "Барселону" — 778 и 672 соответственно.