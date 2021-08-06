Не в грошах щастя: "Барселона" відхилила угоду Ла Ліги з інвестиційним фондом на 270 млн євро

Каталонці вважають, що зовнішні сили стали причиною відходу Ліонеля Мессі з команди.

"Барселона" відмовилася прийняти умови угоди між керівництвом Ла Ліги й інвестиційним фондом CVC, повідомляє офіційний сайт каталонців в офіційній заяві клубу.

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Судячи з інформації ЗМІ, каталонці повинні були отримати 270 мільйонів, але в "Барселоні" заявили, що все одно вважають угоду несправедливою зокрема щодо власників телеправ.

Раніше стало відомо, що саме безвихідь у відносинах між клубом, керівництвом чемпіонату й інвестиційним фондом призвела до того, що "Барселона" не змогла укласти новий контракт із нападником і лідером команди Ліонелем Мессі.

Як результат, після 21 року перебування в команді, аргентинський футболіст йде з клубу, незважаючи на те, що за повідомленням обох сторін, особиста угода була вже готова до підписання.

Тепер ЗМІ повідомляють, що переговори з найкращим гравцем в історії "Барселони" має намір почати французький "ПСЖ".

Що потрібно знати про Мессі в "Барселоні"

Ліонель Мессі став гравцем "Барселони" ще в 2000-му році. Він переїхав у Каталонію з аргентинського "Ньюеллс Олд Бойз". Перші три роки в "Барселоні" Мессі грав тільки в молодіжних командах, а в основній дебютував у 2003-му році під керівництвом Франка Райкарда.

Нагадаємо, в складі каталонців гравець виграв безліч трофеїв, серед яких чотири кубки Ліги чемпіонів.

Виступаючи за "Барселону" Ліонель Мессі шість разів ставав володарем "Золотого м'яча", що рівнозначно визнанню кращим футболістом світу. Він також встановив рекорд за кількістю матчів і голів за "Барселону" — 778 і 672 відповідно.