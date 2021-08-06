"Какие-то отношения между Шевченко и УАФ еще могут быть": Шевчук – об уходе главного тренера

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал уход Шевченко с поста главного тренера.

Экс-тренер донецкого "Олимпика" и бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим мнением о ситуации в главной команде страны в связи с уходом Андрея Шевченко.

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"Была некая неопределенность, это понимали и болельщики, и эксперты. Наверное, в этот период между УАФ и Шевченко велись переговоры, обсуждения, как дальше сотрудничать", – сказал в комментарии Фокусу Шевчук.

Также бывший коллега Шевченко по сборной Украины считает, что возвращение тренера в сборную еще возможно в будущем.

"Не исключаю, что какие-то отношения между ними еще могут быть", — добавил Шевчук.

Кроме того, Шевчук считает, что не стоит затевать кардинальную смену поколений в сборной и верит, что возрастные лидеры сборной Украины еще принесут пользу на футбольном поле.

"Последний Евро показал, что Ярмоленко, несмотря на свои 32 года, был одним из лучших в составе сборной Украины. Он мало играл в сезоне, был голоден к игре, было много страсти, энергии. Видно, что он отдавался.

Я считаю, что в паспорт не нужно смотреть. Когда я играл на Евро-2016, мне было 37. Нужно смотреть на качество игры. Те же Степаненко, Кривцов или Сидорчук — опытнейшие игроки и большие профессионалы. И того же Коноплянку давайте не будем сбрасывать со счетов, он был травмирован. Все могут быть в обойме, тренер будет определять, кто и в каком состоянии", — сказал Фокусу экс-защитник национальной сборной Вячеслав Шевчук.

Подробнее о том, почему ушел Андрей Шевченко и кто проведет сборную Украины через отборочный цикл на ЧМ-2022 читайте в материале Фокуса.