"Якісь відносини між Шевченком та УАФ ще можуть бути": Шевчук — про відхід головного тренера

Колишній футболіст збірної України В'ячеслав Шевчук прокоментував відхід Шевченка з посади головного тренера.

Екстренер донецького "Олімпіка" і колишній футболіст збірної України В'ячеслав Шевчук поділився своєю думкою про ситуацію в головній команді країни в зв'язку з відходом Андрія Шевченка.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Була якась невизначеність, це розуміли й уболівальники, й експерти. Напевно, в цей період між УАФ і Шевченком велися переговори, обговорення, як далі співпрацювати", — сказав у коментарі Фокусу Шевчук.

Також колишній колега Шевченка по збірній України вважає, що повернення тренера в збірну ще можливе в майбутньому.

"Не заперечую, що якісь відносини між ними ще можуть бути", — додав Шевчук.

Крім того, Шевчук вважає, що не варто влаштовувати кардинальну зміну поколінь у збірній і вірить, що вікові лідери збірної України ще принесуть користь на футбольному полі.

"Останнє Євро показало, що Ярмоленко, незважаючи на свої 32 роки, був одним із кращих у складі збірної України. Він мало грав у сезоні, був голодний до гри, було багато пристрасті, енергії. Видно, що він віддавався.

Я вважаю, що в паспорт не потрібно дивитися. Коли я грав на Євро-2016, мені було 37. Потрібно дивитися на якість гри. Ті ж Степаненко, Кривцов або Сидорчук — найдосвідченіші гравці та великі професіонали. І того ж Коноплянку давайте не будемо скидати з рахунків, він був травмований. Будь-хто може бути в обоймі, тренер буде визначати, хто і в якому стані", — сказав Фокусу ексзахисник національної збірної В'ячеслав Шевчук.

Детальніше про те, чому пішов Андрій Шевченко і хто проведе збірну України через відбірковий цикл на ЧС-2022 читайте в матеріалі Фокуса.