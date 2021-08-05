Чому пішов Андрій Шевченко і хто проведе збірну України через відбірковий цикл на ЧС-2022

Головний тренер збірної України з футболу покинув команду після п'яти років роботи. Чому пішов Андрій Шевченко, хто стане його наступником і що чекає національну збірну? Фокус розбирався з ситуацією навколо головної команди країни

На початку серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив у соцмережах, що його контракт з УАФ закінчився. Тренерський штаб Шевченка завершив свою роботу з національною збірною на мажорній ноті, увійшовши в число 8 найсильніших команд Європи за підсумками недавно завершеного Євро-2020.

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Фокус розбирався, чому це сталося і як тепер буде жити збірна України, якій ще належить дограти відбірковий цикл на ЧС-2022.

Йти переможцем. Як завершилася каденція Андрія Шевченка

Ще місяць тому Андрія Шевченка всі носили на руках, збірна України пробилася до вісімки найсильніших у Європі, і ніщо не віщувало змін. Тим паче, що відбір на ЧС-2022 вже стартував, і міняти тренерський штаб під час відбіркового циклу буде болісно для української команди. Але Андрій Шевченко прийняв рішення піти.

Його можна зрозуміти: завжди краще йти переможцем, ніж тим, хто програв. Зараз Андрій Шевченко — молодий тренер, який показав результат з не найсильнішою збірною. Плюс ще свіжі у спогадах його виступи як гравця, а ім'я та репутація роблять свою справу. За ідеєю, Шевченко має бути затребуваним у західних клубах, але, як стало відомо днями, він не веде переговорів.

Рішення покинути збірну після п'яти років роботи вболівальники сприйняли як несподіванку, хоча тренер готував аудиторію до такого результату, заявивши після поразки від Англії, що після повернення до Києва проведе переговори з УАФ і визначиться зі своїм майбутнім.

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"Була якась невизначеність, це розуміли і вболівальники, і експерти. Напевно, в цей період між УАФ і Шевченком велися переговори, обговорення, як далі співпрацювати. Не виключаю, що якісь відносини між ними ще можуть бути", — сказав в коментарі Фокусу ексфутболіст збірної України В'ячеслав Шевчук.

Разом з Шевченком у соціальних мережах оголосили про закінчення українського періоду кар'єри і його асистенти. А дещо пізніше на своїй сторінці у Facebook про завершення каденції Шевченка написав і Андрій Павелко, президент УАФ.

[ + – ] Пост Андрія Павелка

Основною причиною відходу тренера називають його бажання спробувати себе як клубного тренера. Так, поки Шевченко не перебуває в переговорному процесі з жодним з європейських клубів, але як стало відомо Фокусу, 44-річний фахівець вибрав тактику вичікування. Тренерські відставки в європейських чемпіонатах почнуться вже через 2-3 місяці після старту турнірів і у разі виходу будь-якого європейського клубу на ринок вільних агентів на тренерському містку, Андрій Шевченко буде вважатися найсоліднішим варіантом. Молодий, амбітний, який показав вміння працювати у національній збірній. Але навіть якщо план А не спрацює, то Шевченко завжди може повернутися в Україну. Такий варіант, як з'ясувалося, теж можливий.

Статистика Андрія Шевченка в збірній України

Як відомо, статистика — річ уперта. І якщо оцінювати продуктивність головного тренера за результатом, то каденція Андрія Шевченка в збірній України була успішною. Судіть самі: 52 матчі, 25 перемог, 13 нічиїх і 14 поразок. Різниця м'ячів 71:62. Цифри переконливі.

[ + – ] Всі перемоги Андрія Шевченка на чолі збірної України

Хто замість Шевченка: Маркевич, Скрипник або Ребров?

[ + – ] Мирон Маркевич — фаворит на посаду головного тренера збірної України Фото: УАФ

УАФ оголосить ім'я нового тренера 9 серпня, а поки всі сперечаються, який вибір буде правильним — досвідчений Маркевич, який очолює комітет збірних в УАФ, або Сергій Ребров, що відмінно проявив себе в угорському "Ференцвароші"?

"Ребров молодший і довгий час вже працює в Європі, а тепер — в Дубаї. Маркевич — досвідчений тренер, який завжди працював на українському ринку. Він відмінно знає можливості всіх гравців. Вибір за УАФ, хоча є ще багато хороших фахівців, які могли б очолити збірну України. Наприклад, Віктор Скрипник. Він молодий спеціаліст з європейським менталітетом, він мені подобається. Але я поважаю всіх: і Маркевича, і Реброва, і Скрипника. Вони показали у своїх клубах, що команди грають в атакувальний, прогресивний футбол, який подобається уболівальникам.

Цей стиль знайомий українським уболівальникам: в минулому Андрій Павелко вже дав можливість Шевченку та його асистентам прищепити збірній атакувальну манеру гри. Вони зробили чудову роботу за цей період, інтегрували багато молодих гравців до складу збірної. Між президентом УАФ і головним тренером повинні бути відмінний зв'язок, повна довіра, щоб рухатися далі", — пояснив Фокусу ексфутболіст збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Мені подобаються і Маркевич, і Ребров. Для мене це складний вибір. Навіть незважаючи на те, що у Реброва є контракт на Сході, а Маркевич при УАФ і може працювати", — сказав Фокусу ексголкіпер збірної України Рустам Худжамов.

Хто б не очолив збірну України зараз, на його плечі ляже практично непідйомна ноша — вивести команду у фінальну частину ЧС-2022. І це при неоднозначному старті (три нічиїх у трьох матчах) і при конкуренції з командами Франції, Боснії, Фінляндії та Казахстану. З трьома з чотирьох ми вже втратили очки в групі, а матчі з Боснією ще належить зіграти.

Що попереду у збірної?

[ + – ] Андрій Шевченко залишив хороший кадровий потенціал Фото: Пресс-служба УАФ

Не виключено, що УАФ вибере так званого тимчасового правителя, аби завершити відбір на ЧС-2022. Найзручнішим варіантом для цього є Мирон Маркевич, який і так працює в структурі УАФ. І для самого Мирона Богдановича такий варіант максимально зручний: він повернеться в тонус і потім може очолити "Металіст", який робить все, щоб скоріше повернутися в Прем'єр-лігу. Не виключено, що такий варіант розглядає і Олександр Ярославський, який повернувся до футбольних справ та вже інвестував чималі кошти в харківський клуб. Повернення Маркевича до Харкова буде фінальним штрихом до повного відновлення гранда українського футболу.

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Але наступний тренер збірної України зіткнеться з проблемою зміни поколінь. Так, у нас є хороший підбір гравців, які виграли молодіжний ЧС-2019, і на цьому багажі, створеному Олександром Петраковим і абсолютно несправедливо забутим УАФ, можна побудувати гарну команду. Але покоління юнацьких чемпіонів Європи — 2009 як і зоряне покоління 1989 року народження, вже вступило в ту стадію кар'єри, коли час замислюватися про майбутнє. Якщо у відборі на ЧС-2022 ще можна розраховувати на Коноплянку, Ярмоленка, Степаненка, Гармаша, Сидорчука, то у відборі на Євро-2024 потрібно буде думати про нових лідерів. Будувати команду тільки навколо Зінченка і Малиновського буде помилкою — обидва все ще нестабільні, як показало Євро-2020. Можливо, новим лідером збірної України стане Роман Яремчук, якщо заграє в "Бенфіці". Або, можливо, тренеру доведеться шукати нові точки опори.

"Є хлопці, які збірну України омолодити можуть, але потрібно дивитися на результат. Є багато хлопців, про яких тільки говорять, що вони підсилять команду, але це лише розмови. І якщо команда буде грати тільки молодими футболістами, без допомоги досвідчених, то від цього постраждає результат", — сказав у коментарі Фокусу ексголкіпер збірної України Рустам Худжамов.

Якщо у відборі на ЧС-2022 ще можна розраховувати на Коноплянку, Ярмоленка, Степаненка, Гармаша, Сидорчука, то у відборі на Євро-2024 потрібно буде думати про нових лідерів

На підтвердження слів експерта згадайте, як на Євро-2020 зіграли молоді таланти, яким видавали багато авансів. Миколенко, Шапаренко та Циганков мало в чому допомогли збірній України, Трубін і Судаков так і не отримали свого шансу, Зубков з травмою вибув у першому ж матчі, Матвієнко провалився з Англією. Загалом, роботи у нового тренерського штабу буде багато. І відмовлятися від досвідчених гравців — помилка.

"Останній Євро показав, що Ярмоленко, незважаючи на свої 32 роки, був одним з кращих у складі збірної України. Він мало грав в сезоні, був голодний до гри, було багато пристрасті, енергії. Видно, що він віддавався. Я вважаю, що в паспорт не потрібно дивитися. Коли я грав на Євро-2016, мені було 37. Потрібно дивитися на якість гри. Ті ж Степаненко, Кривцов або Сидорчук — найдосвідченіші гравці і великі професіонали. І того ж Коноплянку давайте не будемо скидати з рахунків, він був травмований. Всі можуть бути в обоймі, тренер визначатиме, хто і в якому стані", — сказав Фокусу ексзахисник національної збірної В'ячеслав Шевчук.

Збірну України чекає непростий період, нехай це і було передбачувано: за підйомом завжди йде спад. Наскільки він виявиться хворобливим, залежить від нового головного тренера. Поки не можна виключати і того, що станеться маленьке футбольне диво — і Україна потрапить на мундіаль в Катарі.

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