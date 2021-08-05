Почему ушел Андрей Шевченко и кто проведет сборную Украины через отборочный цикл на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу покинул команду после пяти лет работы. Почему ушел Андрей Шевченко, кто станет его преемником и что ждет национальную сборную? Фокус разбирался с ситуацией вокруг главной команды страны

В начале августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил в соцсетях, что его контракт с УАФ закончился. Тренерский штаб Шевченко завершил свою работу с национальной сборной на мажорной ноте, войдя в число 8 сильнейших команд Европы по итогам недавно завершившегося Евро-2020.

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Фокус разбирался, почему это произошло и как теперь будет жить сборная Украины, которой еще предстоит доиграть отборочный цикл на ЧМ-2022.

Уходить победителем. Как завершилась каденция Андрея Шевченко

Еще месяц назад Андрея Шевченко все носили на руках, сборная Украины пробилась в восьмерку сильнейших в Европе, и ничто не предвещало перемен. Тем более, что отбор на ЧМ-2022 уже стартовал, и менять тренерский штаб по ходу отборочного цикла будет болезненно для украинской команды. Но Андрей Шевченко принял решение уйти.

Его можно понять: всегда лучше уходить победителем, чем проигравшим. Сейчас Андрей Шевченко — молодой тренер, показавший результат с не самой сильной сборной. Плюс еще свежи в воспоминаниях его выступления как игрока, а имя и репутация делают свое дело. По идее, Шевченко должен быть востребован в западных клубах, но, как стало известно на днях, он не ведет переговоров.

Решение покинуть сборную после пяти лет работы болельщики восприняли как неожиданное, хотя тренер готовил аудиторию к такому исходу, заявив после поражения от Англии, что по возвращении в Киев проведет переговоры с УАФ и определится со своим будущим.

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"Была некая неопределенность, это понимали и болельщики, и эксперты. Наверное, в этот период между УАФ и Шевченко велись переговоры, обсуждения, как дальше сотрудничать. Не исключаю, что какие-то отношения между ними еще могут быть", — сказал в комментарии Фокусу экс-футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук.

Вместе с Шевченко в социальных сетях объявили об окончании украинского периода карьеры и его ассистенты. А несколько позже на своей странице в Facebook о завершении каденции Шевченко написал и Андрей Павелко, президент УАФ.

[ + – ] Пост Андрея Павелко

Основной причиной ухода тренера называют его желание попробовать себя в качестве клубного тренера. Да, пока Шевченко не состоит в переговорном процессе ни с одним из европейских клубов, но как стало известно Фокусу, 44-летний специалист выбрал тактику выжидания. Тренерские отставки в европейских чемпионатах начнутся уже спустя 2-3 месяца после старта турниров и в случае выхода любого европейского клуба на рынок свободных агентов на тренерском мостике, Андрей Шевченко будет считаться самым солидным вариантом. Молодой, амбициозный, показавший умение работать в национальной сборной. Но даже если план А не сработает, то Шевченко всегда может вернуться в Украину. Такой вариант, как выяснилось, тоже возможен.

Статистика Андрея Шевченко в сборной Украины

Как известно, статистика – вещь упрямая. И если оценивать продуктивность главного тренера по результату, то каденция Андрея Шевченко в сборной Украины была успешной. Судите сами: 52 матча, 25 побед, 13 ничьих и 14 поражений. Разница мячей 71:62. Цифры убедительны.

[ + – ] Все победы Андрея Шевченко во главе сборной Украины

Кто вместо Шевченко: Маркевич, Скрипник или Ребров?

[ + – ] Мирон Маркевич — фаворит на пост главного тренера сборной Украины Фото: УАФ

УАФ объявит имя нового тренера 9 августа, а пока все спорят, какой выбор будет правильным — опытнейший Маркевич, который возглавляет комитет сборных в УАФ, или Сергей Ребров, отлично проявивший себя в венгерском "Ференцвароше"?

"Ребров помоложе и долгое время уже работает в Европе, а теперь — в Дубае. Маркевич — опытнейший тренер, который всегда работал на украинском рынке. Он отлично знает возможности всех игроков. Выбор за УАФ, хотя есть еще много хороших специалистов, которые могли бы возглавить сборную Украины. Например, Виктор Скрипник. Он молодой специалист с европейским менталитетом, он мне нравится. Но я уважаю всех: и Маркевича, и Реброва, и Скрипника. Они показали в своих клубах, что команды играют в атакующий, прогрессирующий футбол, который нравится болельщикам.

Этот стиль знаком украинским болельщикам: в прошлом Андрей Павелко уже дал возможность Шевченко и его ассистентам привить сборной атакующую манеру игры. Они проделали отличную работу за этот период, интегрировали много молодых игроков в состав сборной. Между президентом УАФ и главным тренером должны быть отличная связь, полное доверие, чтобы двигаться дальше", — пояснил Фокусу экс-футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук.

"Мне нравятся и Маркевич, и Ребров. Для меня это сложный выбор. Даже несмотря на то, что у Реброва есть контракт на Востоке, а Маркевич при УАФ и может работать", — сказал Фокусу экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов.

Кто бы ни возглавил сборную Украины сейчас, на его плечи ляжет практически неподъемная ноша — вывести команду в финальную часть ЧМ-2022. И это при неоднозначном старте (три ничьих в трех матчах) и при конкуренции в лице команд Франции, Боснии, Финляндии и Казахстана. С тремя из четырех мы уже потеряли очки в группе, а матчи с Боснией еще предстоит сыграть.

Что впереди у сборной?

[ + – ] Андрей Шевченко оставил хороший кадровый потенциал Фото: Пресс-служба УАФ

Не исключено, что УАФ выберет так называемого временщика, лишь бы завершить отбор на ЧМ-2022. Самым удобным вариантом для этого представляется Мирон Маркевич, который и так работает в структуре УАФ. И для самого Мирона Богдановича такой вариант максимально удобен: он вернется в тонус и потом может возглавить "Металлист", который делает все, чтобы поскорее вернуться в Премьер-лигу. Не исключено, что такой вариант рассматривает и вернувшийся к футбольным делам Александр Ярославский, инвестировавший уже немалые средства в харьковский клуб. Возвращение Маркевича в Харьков будет финальным штрихом к полному восстановлению гранда украинского футбола.

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Но следующий тренер сборной Украины столкнется с проблемой смены поколений. Да, у нас есть хороший подбор игроков, выигравших молодежный ЧМ-2019, и на этом багаже, созданном Александром Петраковым, можно построить хорошую команду. Но поколение юношеских чемпионов Европы — 2009, как и звездное поколение 1989 года рождения, уже вступило в ту стадию карьеры, когда пора задумываться о будущем. Если в отборе на ЧМ-2022 еще можно рассчитывать на Коноплянку, Ярмоленко, Степаненко, Гармаша, Сидорчука, то в отборе на Евро-2024 нужно будет думать о новых лидерах. Строить команду только вокруг Зинченко и Малиновского будет ошибкой — оба все еще нестабильны, как показало Евро-2020. Возможно, новым лидером сборной Украины станет Роман Яремчук, если заиграет в "Бенфике". А может быть, тренеру придется искать новые точки опоры.

"Есть ребята, которые сборную Украины омолодить могут, но нужно смотреть на результат. Есть много ребят, о которых только говорят, что они усилят команду, но это лишь разговоры. И если команда будет играть только молодыми футболистами, без помощи опытных, то от этого пострадает результат", — сказал в комментарии Фокусу экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов.

Если в отборе на ЧМ-2022 еще можно рассчитывать на Коноплянку, Ярмоленко, Степаненко, Гармаша, Сидорчука, то в отборе на Евро-2024 нужно будет думать о новых лидерах

В подтверждение слов эксперта вспомните, как на Евро-2020 сыграли молодые таланты, которым выдавали много авансов. Миколенко, Шапаренко и Цыганков мало в чем помогли сборной Украины, Трубин и Судаков так и не получили своего шанса, Зубков с травмой выбыл в первом же матче, Матвиенко провалился с Англией. Словом, работы у нового тренерского штаба будет много. И отказываться от опытных игроков — ошибка.

"Последний Евро показал, что Ярмоленко, несмотря на свои 32 года, был одним из лучших в составе сборной Украины. Он мало играл в сезоне, был голоден к игре, было много страсти, энергии. Видно, что он отдавался. Я считаю, что в паспорт не нужно смотреть. Когда я играл на Евро-2016, мне было 37. Нужно смотреть на качество игры. Те же Степаненко, Кривцов или Сидорчук — опытнейшие игроки и большие профессионалы. И того же Коноплянку давайте не будем сбрасывать со счетов, он был травмирован. Все могут быть в обойме, тренер будет определять, кто и в каком состоянии", — сказал Фокусу экс-защитник национальной сборной Вячеслав Шевчук.

Сборную Украины ждет непростой период, пусть это и было предсказуемо: за подъемом всегда идет спад. Насколько он окажется болезненным, зависит от нового главного тренера. Пока нельзя исключать и того, что произойдет маленькое футбольное чудо — и Украина попадет на мундиаль в Катаре.

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