"Нравится и Маркевич, и Ребров": Худжамов – о новом тренере сборной Украины

Бывший вратарь сборной Украины назвал своих фаворитов на должность главного тренера национальной команды.

Экс-вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов считает, что и Мирон Маркевич, и Сергей Ребров являются хорошими вариантами на замену Андрею Шевченко на посту главного тренера главной команды страны.

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По словам эксперта, даже наличие контракта Сергея Реброва с клубом "Аль Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов, может не помешать ему стать главным тренером сборной Украины.

"Мне нравятся и Маркевич, и Ребров. Для меня это сложный выбор. Даже несмотря на то, что у Реброва есть контракт на Востоке, а Маркевич при УАФ и может работать", — сказал Фокусу экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов.

Подробнее о том, почему ушел Андрей Шевченко и кто проведет сборную Украины через отборочный цикл на ЧМ-2022 читайте в материале Фокуса.

Кроме того, в обновленной сборной Украины Рустам Худжамов хотел бы видеть баланс молодых и опытных футболистов.

"Есть ребята, которые сборную Украины омолодить могут, но нужно смотреть на результат. Есть много ребят, о которых только говорят, что они усилят команду, но это лишь разговоры. И если команда будет играть только молодыми футболистами, без помощи опытных, то от этого пострадает результат", — сказал в комментарии Фокусу сборной Украины Рустам Худжамов.

Напомним, имя нового главного тренера сборной Украины по футболу будет объявлено по результатам Исполкома УАФ 9 августа. Ранее у тренерского штаба Андрея Шевченко завершился срок действия контракта. Новое соглашение с УАФ специалисты решили не подписывать и попробовать найти вариант продолжения карьеры в европейских клубах.