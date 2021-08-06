"Подобається і Маркевич, і Ребров": Худжамов — про нового тренера збірної України

Колишній воротар збірної України назвав своїх фаворитів на посаду головного тренера національної команди.

Ексворотар донецького "Шахтаря" і збірної України Рустам Худжамов вважає, що і Мирон Маркевич, і Сергій Ребров є хорошими варіантами на заміну Андрію Шевченку на посаді головного тренера головної команди країни.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами експерта, навіть наявність контракту Сергія Реброва з клубом "Аль Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів, може не перешкодити йому стати головним тренером збірної України.

"Мені подобаються і Маркевич, і Ребров. Для мене це складний вибір. Навіть незважаючи на те, що в Реброва є контракт на Сході, а Маркевич при УАФ і може працювати", — сказав Фокусу ексголкіпер збірної України Рустам Худжамов.

Детальніше про те, чому пішов Андрій Шевченко й хто проведе збірну України через відбірковий цикл на ЧС-2022 читайте в матеріалі Фокуса.

Крім того, в оновленій збірній України Рустам Худжамов хотів би бачити баланс молодих і досвідчених футболістів.

"Є хлопці, які збірну України омолодити можуть, але потрібно дивитися на результат. Є багато хлопців, про яких тільки говорять, що вони підсилять команду, але це лише розмови. І якщо команда гратиме тільки молодими футболістами, без допомоги досвідчених, то від цього постраждає результат", — сказав у коментарі Фокусу збірної України Рустам Худжамов.

Нагадаємо, ім'я нового головного тренера збірної України з футболу буде оголошене за результатами Виконкому УАФ 9 серпня. Раніше в тренерського штабу Андрія Шевченка завершився термін дії контракту. Нову угоду з УАФ фахівці вирішили не підписувати і спробувати знайти варіант продовження кар'єри в європейських клубах.