"Новым главным тренером сборной Украины будет Ребров", - Мирон Маркевич

70-летний специалист назвал имя нового главного тренера сборной и объявил о своем уходе из УАФ

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич разъяснил ситуацию с новым главным тренером сборной Украины, сообщает издание Meta-Ratings.

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70-летний специалист заявил, что покидает свою текущую должность, на которой он работал в течение последних пяти лет.

"После окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", — заявил Маркевич.

Пост главного тренера национальной сборной Украины стал вакантным с 1 августа, когда об отставке заявил Андрей Шевченко. У 44-летнего специалиста истек срок контракта и он решил покинуть сборную Украины вместе со своим тренерским штабом, чтобы попробовать силы на клубном уровне.

Имя нового главного тренера сборной Украины официально будет объявлено по итогам Исполкома УАФ, запланированного на 9 августа.

47-летний Сергей Ребров имеет действующий контракт с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов — "Аль Айном". Для того, чтобы возглавить сборную Украины, Реброву придется расторгнуть трудовое соглашение.

Накануне журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщал, что в УАФ состоялась встреча между президентом организации Андреем Павелко и Мироном Маркевичем. Предметом разговора была возможность опытного специалиста работать с главной командой страны. По словам журналиста, встреча завершилась непродуктивно.

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