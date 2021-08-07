"Новим головним тренером збірної України буде Ребров", — Мирон Маркевич

70-річний фахівець назвав ім'я нового головного тренера збірної і оголосив про свій відхід з УАФ

Глава комітету національних збірних України Мирон Маркевич роз'яснив ситуацію з новим головним тренером збірної України, повідомляє видання Meta-Ratings.

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70-річний фахівець заявив, що покидає свою поточну посаду, на якій він працював протягом останніх п'яти років.

"Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати.

Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати ", — заявив Маркевич.

Пост головного тренера національної збірної України став вакантним з 1 серпня, коли про відставку заявив Андрій Шевченко. У 44-річного фахівця закінчився термін контракту і він вирішив покинути збірну України разом зі своїм тренерським штабом, щоб спробувати сили на клубному рівні.

Ім'я нового головного тренера збірної України офіційно буде оголошено за підсумками Виконкому УАФ, запланованого на 9 серпня.

47-річний Сергій Ребров має діючий контракт з клубом з Об'єднаних Арабських Еміратів — "Аль Айном". Для того, щоб очолити збірну України, Реброву доведеться розірвати трудову угоду.

Напередодні журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомляв, що в УАФ відбулася зустріч між президентом організації Андрієм Павелко і Мироном Маркевичем. Предметом розмови була можливість досвідченого фахівця працювати з головною командою країни. За словами журналіста, зустріч завершилася непродуктивно.

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