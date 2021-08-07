Российские гимнастки впервые за 25 лет упустили золото в индивидуальном зачете Олимпиады

Спортсменки из РФ проиграли израильтянке Линой Ашрам в Токио, однако заняли второе и третье места.

Российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотой медали на Олимпийских играх. На это обратила внимание газета статистику газета Times of Israel.

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В субботу, 7 августа, российские спортсменки не смогли победить в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. На Олимпийских играх-2020 в Токио 22-летняя Линой Ашрам из Израиля выронила ленту (грубая ошибка в этом виде спорта), однако набранных очков хватило, чтобы опередить россиянку Дину Аверину на 0,015. Сестра последней, Арина, тоже выронила ленту, однако оказалась на третьем месте.

С 1988 года в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиадах золотые медали получали лишь советские, украинские и российские спортсменки. При этом участницы из РФ не уезжали без золота с Олимпийских игр в Атланте 1996 года. Таким образом израильтянка Лина Ашрам прервала 25-летнюю серию успеха российских спортсменок.

"Возможно, это одна из самых больших неожиданностей в истории этого вида спорта", — подчеркнула Times of Israel.

Как передает портал "Чемпионат", Линой Ашрам показала самый лучший результат в упражнениях с обручем, мячом и булавами — до потери ленты она уже значительно опережала сестер Авериных. Тем не менее, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова в комментарии агентству ТАСС заявила о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио, из-за которого планирует уйти с должности.

8 августа олимпийцы будут соревноваться в групповом многоборье по художественной гимнастике, в этой дисциплине россияне получали золотые медали с 2000 года. На Чемпионатах мира по художественной гимнастике россиянки завоевали 12 из последних 14 золотых медалей в многоборье. Примечательно, что в 2001 году Алину Кабаеву лишили титула из-за положительного теста на запрещенное мочегонное средство.

Ранее стало известно, что украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебро на Олимпиаде в категории до 75 килограмм. Его нокаутировали в третьем раунде финального поединка.