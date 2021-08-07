Російські гімнастки вперше за 25 років втратили золото в індивідуальному заліку Олімпіади

Спортсменки з РФ програли ізраїльтянці Ліной Ашрам в Токіо, проте посіли друге і третє місця.

Російські гімнастки вперше за 25 років залишилися без золотої медалі на Олімпійських іграх. На це звернула увагу газета Times of Israel.

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У суботу, 7 серпня, російські спортсменки не змогли перемогти в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики. На Олімпійських іграх-2020 на Токіо 22-річна Ліной Ашрам з Ізраїлю впустила стрічку (груба помилка в цьому виді спорту), проте набраних очок вистачило, щоб випередити росіянку Діну Аверіну на 0,015. Сестра останньої, Арина, теж впустила стрічку, проте опинилася на третьому місці.

З 1988 року в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики на Олімпіадах золоті медалі отримували лише радянські, українські і російські спортсменки. При цьому учасниці з РФ не виїжджали без золота з Олімпійських ігор в Атланті 1996 року. Таким чином ізраїльтянка Ліна Ашрам перервала 25-річну серію успіху російських спортсменок.

"Можливо, це одна з найбільших несподіванок в історії цього виду спорту", — підкреслила Times of Israel.

Як передає портал "Чемпіонат", Ліною Ашрам показала найкращий результат у вправах з обручем, м'ячем і булавами — до втрати стрічки вона вже значно випереджала сестер Аверіних. Проте, головний тренер російської збірної Ірина Вінер-Усманова в комметарі агентству ТАСС заявила про несправедливе суддівство на Олімпіаді в Токіо, через яке планує піти з посади.

8 серпня олімпійці змагатимуться в груповому багатоборстві з художньої гімнастики, в цій дисципліні росіяни отримували золоті медалі з 2000 року. На Чемпіонатах світу з художньої гімнастики росіянки завоювали 12 з останніх 14 золотих медалей в багатоборстві. Примітно, що в 2001 році Аліну Кабаєву позбавили титулу через позитивного тесту на заборонений сечогінний засіб.

Раніше стало відомо, що український боксер Олександр Хижняк завоював срібло на Олімпіаді в категорії до 75 кілограм. Його нокаутували в третьому раунді фінального поєдинку.