Украинский клуб подписал бывшего игрока НБА

Баскетболист ранее выступал за "Даллас", "Голден Стэйт" и "Портленд".

Киевский "Будивельник" оформил масштабное подписание новичка, сообщает официальный сайт клуба.

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Киевляне подписали контракт с 29-летним пуэрториканцем Джианом Клавеллом, который имеет опыт выступления за клубы НБА.

Кто такой Джиан Клавелл?

Клавелл после окончания университета присоединился к команде "Майами Хит" во время Летней лиги НБА и подписал контракт с "Даллас Маверикс".

Дебют Клавелла в НБА состоялся в октябре 2017 года. Спустя месяц клуб расторг с ним соглашение.

В 2018 году Клавелл присоединился к "Голден Стэйт" в Летней Лиге НБА, но летом баскетболист подписал контракт с испанским "Эстудиантесом". За испанцев Клавелл набирал в среднем 12,5 очков и делал 2,2 подбора.

Следующим летом Клавелл снова попробовал свои силы в НБА и выступал за "Портленд". Но после летнего лагеря снова нашел себе клуб в Европе – Клавелл подписался за "Фрутти Экстра Бурсаспор", выступающий в турецкой Суперлиге. За турецкий клуб Клавелл отличился средними показателями – 18,7 очков за игру, 3,5 подборов и 1,7 передач.

В 2020 году Джиан перебрался в Россию. Там он выступал за саратовский "Автодор" (16,2 очка, 2,4 подбора), а в апреле отправился покорять Грецию в составе "Промитеаса", где присоединился к клубу, чтобы помочь им в матчах на вылет – плей-офф.

Отметим, что Клавелл является действующим игроком сборной Пуэрто-Рико. Он выступал за сборную на чемпионате мира 2019 года, а также принял участие в Олимпийской квалификации 2020 года.

Отметим, что Клавелл – не первое усиление "Будивельника". Недавно клуб объявлял о подписании бигмена Дрю Эдварда Гордона.