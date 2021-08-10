Український клуб підписав колишнього гравця НБА

Баскетболіст раніше виступав за "Даллас", "Голден Стейт" і "Портленд".

Київський "Будівельник" оформив масштабне підписання новачка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кияни підписали контракт із 29-річним пуерториканцем Джиана Клавелла, який має досвід виступу за клуби НБА.

Хто такий Джиан Клавелл?

Клавелл після закінчення університету приєднався до команди "Майамі Хіт" під час Літньої ліги НБА та підписав контракт із "Даллас Маверікс".

Дебют Клавелла в НБА відбувся в жовтні 2017 року. Через місяць клуб розірвав із ним угоду.

У 2018 році Клавелл приєднався до "Голден Стейт" у Літній Лізі НБА, але влітку баскетболіст підписав контракт із іспанським "Естудіантес". За іспанців Клавелл набирав у середньому 12,5 очок і робив 2,2 підбору.

Наступного літа Клавелл знову спробував свої сили в НБА і виступав за "Портленд". Але після літнього табору знову знайшов собі клуб у Європі — Клавелл підписався за "Фрутті Екстра Бурсаспор", який виступає в турецькій Суперлізі. За турецький клуб Клавелл відзначився середніми показниками — 18,7 очок за гру, 3,5 підбирань і 1,7 передач.

У 2020 році Джиан перебрався в Росію. Там він виступав за саратовський "Автодор" (16,2 очка, 2,4 підбору), а в квітні відправився підкорювати Грецію в складі "Промітеаса", де приєднався до клубу, щоб допомогти їм у матчах на виліт — плей-офф.

Відзначимо, що Клавелл є чинним гравцем збірної Пуерто-Ріко. Він виступав за збірну на чемпіонаті світу 2019 року, а також взяв участь в Олімпійській кваліфікації 2020 року.

Відзначимо, що Клавелл — не перше посилення "Будівельника". Нещодавно клуб оголошував про підписання бігмена Дрю Едварда Гордона.