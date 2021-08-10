Дубль два: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Генк (видео)

Украинский клуб участвует в квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в последний раунд отбора "горнякам" нужно не проиграть бельгийскому "Генку" в Киеве.

Донецкий "Шахтер" — представитель Украины в самом престижном футбольном турнире Европы — Лиге чемпионов. Сегодня подопечные Роберто Де Дзерби могут оформить выход в плей-офф раунд квалификации в групповой этап. Для этого им нужно одержать победу по сумме двух матчей над представителем Бельгии — футбольным клубом "Генк".

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Первый матч донецкий клуб выиграл со счетом 2:1: несмотря на пропущенный мяч в конце первого тайма, футболисты "Шахтера" дважды поразили ворота соперника после перерыва. Голы в свой актив занесли бразилец Тете, забивший с пенальти, и Алан Патрик, отличившийся в конце матча.

Чтобы оформить выход в следующий раунд, "Шахтер" сегодня устроит и ничья. Главное — не проиграть "Генку", поскольку с нынешнего сезона УЕФА отменил правило выездного гола. В случае, если по итогам основного времени "Генк" выиграет со счетом 1:0, командам предстоит играть дополнительное время и, при необходимости, пробивать послематчевые пенальти.

Шахтер — Генк: где смотреть и во сколько начало матча

На поле НСК "Олимпийский" соперники выйдут в 20:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию матча "Шахтер" — "Генк" можно посмотреть на телеканале "Футбол 1", а также на платформе интерактивного телевидения oll.tv.

Что говорят соперники перед матчем

Джон ван дер Бром, главный тренер "Генка":

"К счастью, на выходных мы провели отличный матч и победили, а "Шахтер" свою встречу проиграл. Да, в первом матче мы допустили некоторые ошибки, теперь же их нужно предотвратить, об этом уже говорилось. В таких матчах все решают индивидуальные ошибки. Если у нас получится не совершить их и сыграть всей командой в свой футбол, то вне зависимости от соперника мы получим свои шансы".

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

"Мы готовимся к матчу с "Генком" именно так, как я хочу. Не говорю о технических и тактических ситуациях. Для меня самое главное — ментальная готовность. Конечно же, не буду рассказывать вам, что мы обсудили в раздевалке с ребятами. Считаю, у нас очень сильная команда".

Напомним, в случае победы над "Генком", "Шахтер" сыграет с победителем пары "Спарта" (Чехия) / "Монако" (Франция). В первом матче в Чехии победу со счетом 2:0 одержали футболисты "Монако".