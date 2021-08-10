Дубль два: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Шахтар — Генк (відео)

Український клуб бере участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Для виходу в останній раунд відбору "гірникам" потрібно не програти бельгійському "Генку" в Києві.

Донецький "Шахтар" — представник України в найпрестижнішому футбольному турнірі Європи — Лізі чемпіонів. Сьогодні підопічні Роберто Де Дзербі можуть оформити вихід у плей-оф раунд кваліфікації в груповий етап. Для цього їм потрібно здобути перемогу за сумою двох матчів над представником Бельгії — футбольним клубом "Генк".

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Перший матч донецький клуб виграв із рахунком 2:1: незважаючи на пропущений м'яч наприкінці першого тайму, футболісти "Шахтаря" двічі уразили ворота суперника після перерви. Голи в свій актив занесли бразилець Тете, який забив із пенальті, й Алан Патрік, який відзначився наприкінці матчу.

Щоб оформити вихід у наступний раунд, "Шахтаря" сьогодні влаштує і нічия. Головне — не програти "Генку", оскільки з нинішнього сезону УЄФА скасувала правило виїзного гола. У разі, якщо за підсумками основного часу "Генк" виграє з рахунком 1:0, командам доведеться грати додатковий час і, за необхідності, пробивати післяматчеві пенальті.

Шахтар — Генк: де дивитися та о котрій початок матчу

На поле НСК "Олімпійський" суперники вийдуть о 20:30 за київським часом. Пряму трансляцію матчу "Шахтар" — "Генк" можна подивитися на телеканалі "Футбол 1", а також на платформі інтерактивного телебачення oll.tv.

Що кажуть суперники перед матчем

Джон ван ден Бром, головний тренер "Генка":

"На щастя, на вихідних ми провели відмінний матч і перемогли, а "Шахтар" свою зустріч програв. Так, у першому матчі ми припустились деяких помилок, тепер же їх потрібно запобігти, про це вже говорилося. У таких матчах все вирішують індивідуальні помилки. Якщо у нас вийде не зробити їх і зіграти всією командою в свій футбол, то незалежно від суперника ми отримаємо свої шанси".

Роберто Де Дзербі, головний тренер "Шахтаря":

"Ми готуємося до матчу з "Генком" саме так, як я хочу. Не кажу про технічні й тактичні ситуації. Для мене найголовніше — ментальна готовність. Звичайно ж, не буду розповідати вам, що ми обговорили в роздягальні з хлопцями. Вважаю, у нас дуже сильна команда".

Нагадаємо, в разі перемоги над "Генком", "Шахтар" зіграє з переможцем пари "Спарта" (Чехія) / "Монако" (Франція). У першому матчі в Чехії перемогу з рахунком 2:0 здобули футболісти "Монако".