"Шахтер" вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (видео)

После "Генка" следующим соперником горняков станет французский "Монако".

В ответном матче донецкий "Шахтер" повторно победил бельгийский "Генк" и вышел раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Дончане забили по голу в каждом из таймов, пропусти только один мяч:

Траоре, 27

Маркос Антонио, 77

Дессерс, 90

"Шахтер": Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик (Марлос, 67), Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 85).

"Генк": Вандервоордт — Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Артеага — Торстведт (Трезор, 62), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 61) — Ито (Садик, 82), Онуачу (Пейнтсил, 82), Бонгонда.

Предупреждения: Судаков, Трубин, Витао — Лукуми, Муньос.

Путевку в групповой этап подопечные Роберто Де Дзерби разыграют в дуэли с французским "Монако".

Первый матч пройдет в гостях 17-18 августа, ответный – в Украине 24-25 августа.

Напомним, 3 августа Фокус писал, что "Шахтер" одержал победу над бельгийским клубом в гостях и имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.