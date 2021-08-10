"Шахтар" вийшов у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

Після "Генка" наступним суперником гірників стане французький "Монако".

У матчі-відповіді донецький "Шахтар" повторно переміг бельгійський "Генк" і вийшов у раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Донеччани забили по голу в кожному з таймів, пропусти тільки один м'яч:

Траоре, 27;

Маркос Антоніо, 77;

Дессерс, 90.

"Шахтар": Трубін — Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко — Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антоніо — Тете, Алан Патрік (Марлос, 67), Педріні (Судаков, 37, Коноплянка, 66) — Траоре (Сікан, 85 ).

"Генк": Вандервоордт — Муньйос, Куеста, Лукумі (Дессерс, 68), Артеага — Торстведт (Трезор, 62), Гейн, Грошовський (Ейтінг, 61) — Іто (Садік, 82), Онуачу (Пейнтсіл, 82), Бонгонда.

Попередження: Судаков, Трубін, Вітао — Лукумі, Муньйос.

Путівку в груповий етап підопічні Роберто Де Дзербі розіграють в дуелі з французьким "Монако".

Перший матч пройде в гостях 17-18 серпня, у відповідь — в Україні 24-25 серпня.

Нагадаємо, 3 серпня Фокус писав, що "Шахтар" здобув перемогу над бельгійським клубом у гостях і має хороші шанси на вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.