"Шахтар" вийшов у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)
Після "Генка" наступним суперником гірників стане французький "Монако".
У матчі-відповіді донецький "Шахтар" повторно переміг бельгійський "Генк" і вийшов у раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Донеччани забили по голу в кожному з таймів, пропусти тільки один м'яч:
- Траоре, 27;
- Маркос Антоніо, 77;
- Дессерс, 90.
"Шахтар": Трубін — Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко — Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антоніо — Тете, Алан Патрік (Марлос, 67), Педріні (Судаков, 37, Коноплянка, 66) — Траоре (Сікан, 85 ).
"Генк": Вандервоордт — Муньйос, Куеста, Лукумі (Дессерс, 68), Артеага — Торстведт (Трезор, 62), Гейн, Грошовський (Ейтінг, 61) — Іто (Садік, 82), Онуачу (Пейнтсіл, 82), Бонгонда.
Попередження: Судаков, Трубін, Вітао — Лукумі, Муньйос.
Путівку в груповий етап підопічні Роберто Де Дзербі розіграють в дуелі з французьким "Монако".
Перший матч пройде в гостях 17-18 серпня, у відповідь — в Україні 24-25 серпня.
Нагадаємо, 3 серпня Фокус писав, що "Шахтар" здобув перемогу над бельгійським клубом у гостях і має хороші шанси на вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.