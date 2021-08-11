Пятов получил пиво от Месси и выставит его на аукцион (видео)

Пивоварная компания Budweiser изготовила 644 бутылки пива в честь количества голов Месси за "Барселону".

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что получил от нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси символический подарок в виде трех бутылок пива – именно столько голов футболист забил в ворота украинского вратаря.

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Напомним, пивоварная компания Budweiser изготовила 644 бутылки пива в честь количества голов Месси за "Барселону". Все эти бутылки были разосланы 160 голкиперам, в чьи ворота забивал аргентинец. Отметим, что помимо Пятова, Лионель забивал в ворота и других украинцев – Руслана Нещерета и Александра Шовковского.

"Наконец-то получил посылку от Месси.

Не тот случай, когда приятно быть соавтором рекорда, ведь пропускать голы – беда для вратаря хоть во дворе, хоть на мировом уровне.

Рекорды Месси заслуживают уважения. Кто же сможет повторить его достижения в будущем?

Одна бутылка пива будет выставлена на аукцион, а вырученные средства отправлю с женой проекту, подробнее о котором расскажу позже", — написал Пятов в своем Instagram.

Напомним, нападающий находился в структуре "Барселоны" с 2000 года, а с 2003-го выступал за первую команду каталонцев. Месси стал рекордсменом по количеству проведенных поединков и забитых голов за клуб, установив, помимо этих, множество рекордов.

В текущее трансферное окно аргентинец покинул "Барселону" из-за того, что продление контракта стало невозможным. Как результат, на правах свободного агента легендарный форвард присоединился к "ПСЖ", подписав с клубов двухлетний контракт.