П'ятов отримав пиво від Мессі та виставить його на аукціон (відео)

Пивоварня компанія Budweiser виготовила 644 пляшки пива на честь кількості голів Мессі за "Барселону".

Голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов заявив, що отримав від нападника "ПСЖ" Ліонеля Мессі символічний подарунок у вигляді трьох пляшок пива — саме стільки голів футболіст забив у ворота українського воротаря.

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Нагадаємо, пивоварня компанія Budweiser виготовила 644 пляшки пива на честь кількості голів Мессі за "Барселону". Усі ці пляшки були розіслані 160 голкіперам, у чиї ворота забивав аргентинець. Зазначимо, що крім П'ятова, Ліонель забивав у ворота й інших українців — Руслана Нещерета й Олександра Шовковського.

"Нарешті отримав посилку від Мессі.

Не той випадок, коли приємно бути співавтором рекорду, адже пропускати голи — біда для воротаря хоч у дворі, хоч на світовому рівні.

Рекорди Мессі заслуговують на повагу. Хто ж зможе повторити його досягнення в майбутньому?

Одна пляшка пива буде виставлена на аукціон, а виручені кошти відправлю з дружиною проєкту, докладніше про який розповім пізніше", — написав П'ятов у своєму Instagram.

Нагадаємо, нападник перебував у структурі "Барселони" з 2000 року, а з 2003-го виступав за першу команду каталонців. Мессі став рекордсменом за кількістю проведених поєдинків і забитих голів за клуб, встановивши, крім цих, безліч рекордів.

У це трансферне вікно аргентинець покинув "Барселону" через те, що продовження контракту стало неможливим. Як результат, на правах вільного агента легендарний форвард приєднався до "ПСЖ", підписавши з клубом дворічний контракт.