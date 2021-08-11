Настоящие гурманы: Милевский и Алиев продегустировали вино и устрицы (фото)

Старые друзья снова проводят свободное время вместе.

Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев снова встретились в Киеве.

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Футболисты поддерживают дружбу за пределами поля. Алиев опубликовал в соцсетях фото, на котором он вместе со своим другом угостились устрицами и выпили бокал вина.

"Приехали на заправку с Кентом. Ням-ням", – подписал фото Алиев.

Отметим, что оба футболиста прославились своим одиозным поведением за пределами поля, в бытность игроками киевского "Динамо" руководство клуба не раз штрафовало Милевского и Алиева за нарушение режима, употребление алкоголя и визиты в ночные клубы. При этом нельзя отрицать, что оба футболиста обладали талантом, но не сумели его должным образом реализовать, во многом по причине легкомысленного образа жизни.

Алиев уже завершил карьеру в 2018 году и стал блогером, а Милевский летом этого года остался без клуба и до сих пор не объявил о планах на свое будущее.

Мы рассказывали, что после неудачного сезона в "Минае" Милевский подумывал о завершении карьеры. Родившийся в Беларуси Милевский считается воспитанником киевского "Динамо", на его счету 270 матчей за многократного чемпиона Украины и 87 голов.

После того, как Милевского выгнали из "Динамо" он с переменным успехом играл за ряд заграничных клубов, поиграв в Турции, Венгрии, России, Румынии, Хорватии и родной Беларуси, но огромного успеха не добился.

В одном из интервью футболист признался, что он тяжело пережил разрыв соглашения с киевским "Динамо" и у него были проблемы с психологией, ему попросту больше не хотелось играть в футбол и лишь несколько друзей помогли пережить ему трудный момент и все-таки вернуться в футбол.