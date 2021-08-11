Справжні гурмани: Мілевський та Алієв продегустували вино й устриці (фото)

Старі друзі знову проводять вільний час разом.

Колишні гравці київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв знову зустрілися в Києві.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Футболісти підтримують дружбу за межами поля. Алієв опублікував у соцмережах фото, на якому він разом зі своїм другом пригостилися устрицями та випили келих вина.

"Приїхали на заправку з Кентом. Ням-ням", — підписав фото Алієв.

Зазначимо, що обидва футболісти прославилися своєю одіозною поведінкою за межами поля, під час перебування гравцями київського "Динамо" керівництво клубу не раз штрафувало Мілевського й Алієва за порушення режиму, вживання алкоголю і візити в нічні клуби. При цьому не можна заперечувати, що обидва футболісти володіли талантом, але не зуміли його належним чином реалізувати, багато в чому через легковажний спосіб життя.

Алієв уже завершив кар'єру в 2018 році та став блогером, а Мілевський влітку цього року залишився без клубу і досі не оголосив про плани на своє майбутнє.

Ми розповідали, що після невдалого сезону в "Минаї" Мілевський подумував про завершення кар'єри. Народжений в Білорусі Мілевський вважається вихованцем київського "Динамо", на його рахунку 270 матчів за багаторазового чемпіона України і 87 голів.

Після того, як Мілевського вигнали з "Динамо" він із перемінним успіхом грав за низку закордонних клубів, погравши в Туреччині, Угорщині, Росії, Румунії, Хорватії та рідній Білорусі, але величезного успіху не досяг.

В одному з інтерв'ю футболіст зізнався, що він важко пережив розрив угоди з київським "Динамо" й у нього були проблеми з психологією, йому просто більше не хотілося грати у футбол і лише кілька друзів допомогли пережити йому важкий момент і все ж таки повернутися в футбол.