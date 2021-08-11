Новый дом: "Шахтер" сыграет матч ЛЧ с "Монако" в Харькове

Стало известно место проведение домашнего матча "горняков" в турнире и причины его переноса из Киева.

Официальный сайт УЕФА подтвердил информацию о том, что ответный матч раунда плей-офф квалификации в групповой этап Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Монако" состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало матча запланировано на 25-е августа, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, уже второй сезон "Шахтер" проводит свои домашние матчи в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", но игру Лиги чемпионов на киевской арене "горняки" провести не смогут, поскольку там будет происходить концерт в честь 30-летия независимости Украины, сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера".

Также не может быть доступна "Арена Львов", поскольку там тоже будет проходить концерт к юбилею. "Металлист" же является резервным стадионом для проведения еврокубковых матчей у дончан.

Отметим, что первая игра состоится на арене "Луи II" в Монако 17-го августа в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира команда Де Дзерби смогла обыграть по сумме двух встреч "Генк". Оба матча завершились с одинаковым счетом – 2:1 в пользу дончан. "Монако", в свою очередь, не испытало особых проблем с пражской "Спартой", одолев чехов 5:1 по сумме двух матчей.

Свое мнение о предстоящем противостоянии двух команд уже высказал главный тренер монегасков Нико Ковач. Хорватский специалист заявил, что считает именно украинскую команду фаворитов в будущих матчах.

"Шахтер" сейчас лишь осваивается при новом тренере, о чем ранее заявлял и сам Роберто Де Дзерби. В чемпионате Украины итальянский специалист уже познал вкус поражений, проиграв со счетом 2:1 "Александрии".

Напомним, что "горняки" потратили в текущее трансферное окно более 40 миллионов евро. Среди прочего, в команду прибыли такие футболисты как Марлон, Педриньо и Лассина Траоре. Последние два уже забивали свои голы за новую команду в официальных играх.