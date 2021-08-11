"Шахтер – фаворит": тренер "Монако" – о матче с дончанами в плей-офф ЛЧ

Нико Ковач прокомментировал противостояние монегасков против украинцев.

Главный тренер "Монако" Нико Ковач ожидает увидеть непростой матч в плей-офф квалификации в групповой этап Лиги чемпионов, где соперником монегасков будет донецкий "Шахтер".

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"Сначала нужно подготовиться к матчу против "Лорьяна" а потом думать о "Шахтере". В прошлом сезоне мы увидели, какая это была качественная команда, они дважды обыграли мадридский Реал, у них много бразильских игроков, с новым тренером Роберто Де Дзерби. Это самая сложная команда, с которой нам придется встречаться в плей-офф, самый сложный вариант".

"Шахтер" - грозный соперник, привыкший к этим встречам в Лиге чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы, в свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы счастливы сыграть в этом матче, но как тренер я думаю в первую очередь о Лорьяне в ближайшую пятницу", — заявил Ковач.

Напомним, в поединках прошедшей стадии "Монако" разобралось с пражской "Спартой" со счетом 5:1 по сумме двух матчей. "Шахтер", в свою очередь, смог в двух играх обыграть "Генк" со счетом 4:2 по сумме.

Обе команды стартовали в своих внутренних чемпионатах. Монегаски в первом туре чемпионата Франции сыграли с результативную ничью с "Нантом". "Горняки" уже успели потерпеть первое поражение под руководством Де Дзерби, проиграв на домашнем поле "Александрии" со счетом 1:2.

Ранее также дал о себе знать экс-полузащитник "Шахтера" Тайсон, который заявил, что страдал из-за расизма в период украинской карьеры, из-за чего начал праздновать голы соответствующим жестом. Известно, что Тайсон откровенно настаивал на своем переходе из стана дончан в "Интернасьонал".