"Шахтар — фаворит": тренер "Монако" — про матч із донеччанами в плей-оф ЛЧ

Ніко Ковач прокоментував протистояння монегасків проти українців.

Головний тренер "Монако" Ніко Ковач очікує побачити непростий матч у плей-оф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів, де суперником монегасків буде донецький "Шахтар".

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"Спочатку потрібно підготуватися до матчу проти "Лор'яна" а потім думати про "Шахтар". У минулому сезоні ми побачили, яка це була якісна команда, вони двічі обіграли мадридський Реал, у них багато бразильських гравців, із новим тренером Роберто Де Дзербі. Це найскладніша команда, з якою нам доведеться зустрічатися в плей-оф, найскладніший варіант".

"Шахтар" — грізний суперник, який звик до цих зустрічей в Лізі чемпіонів. Вони фаворити, але ми віримо в свої сили, в свої якості. У минулому сезоні ми багато працювали, щоб потрапити в Лігу чемпіонів. Ми щасливі зіграти в цьому матчі, але як тренер я думаю насамперед про Лор'ян у найближчу п'ятницю", — заявив Ковач.

Нагадаємо, в поєдинках минулої стадії "Монако" розібралося з празькою "Спартою" з рахунком 5:1 за сумою двох матчів. "Шахтар", зі свого боку, зміг у двох іграх обіграти "Генк" із рахунком 4:2 за сумою.

Обидві команди стартували в своїх внутрішніх чемпіонатах. Монегаски в першому турі чемпіонату Франції зіграли з результативною нічиєю з "Нантом". "Гірники" вже встигли зазнати першої поразки під керівництвом Де Дзербі, програвши на домашньому полі "Олександрії" з рахунком 1:2.

Раніше також дав про себе знати експівзахисник "Шахтаря" Тайсон, який заявив, що страждав через расизм у період української кар'єри, через що почав святкувати голи відповідним жестом. Відомо, що Тайсон відверто наполягав на своєму переході з розташування донеччан в "Інтернасьйонал".