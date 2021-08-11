Не без корвалолу: 5 висновків з перемоги "Шахтаря" над "Генком"

Донецький клуб за підсумками двох матчів здолав стадію третього кваліфікаційного раунду, але матчі з "Генком" показали, що в механізмі Роберто Де Дзербі поки все не так ідеально, як уявлялося перед сезоном

Віцечемпіон України донецький "Шахтар" вийшов у плей-оф раунд кваліфікації Ліги чемпіонів — у двох матчах команда Роберто Де Дзербі впоралася з представником Бельгії "Генком" і тепер зіграє проти французького "Монако".

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Незважаючи на переконливий рахунок за підсумками двох матчів (4:2), перемога над бельгійцями далася "Шахтарю" дуже непросто. Уболівальникам довелося понервувати і в першому матчі, і в другому, хай "гірники" і вели з рахунком 2:0, але піддали стресу кінцівку зустрічі. Фокус проаналізував проблеми "гірників" на старті сезону на прикладі двоматчевого протистояння з "Генком".

Фізичні кондиції далекі від ідеалу

Ще в першому матчі кинулося в очі, що гравці "Генка" фізично виглядали потужніше суперника. Особливо, коли за справу бралися фактурні Онуачу і Бонгонда. У вчорашньому матчі "Шахтар" явно підсів в кінцівці, що призвело до пропущеного м'яча. Гравці, які вийшли з лави не змогли додати команді необхідної свіжості. Для Коноплянки це і зовсім був перший матч після тривалої перерви і травми, Марлос вже давно не вражає, оскільки з його сильних якостей залишилася лише гостра передача, яку він використовував, наприклад, у недавньому матчі проти ФК "Львів". Разом з тим, вся команда до того моменту вже віддала досить сил і просто не зуміла припинити атаку, яка привела до голу Дессерса.

Де Дзербі не боїться давати шанс молодим

[ + – ] Роберто Де Дзербі бачить глибину складу Фото: ФК "Шахтар"

Якщо в першому матчі в Бельгії італієць зробив ставку на перевірених гравців, то у відповідному на полі з'явилися Георгій Судаков і Данило Сікан. Це хороший сигнал для молоді, яка може отримати свій шанс зіграти в першій команді, при правильному ставленні до процесу. Між двома матчами з "Генком" "Шахтар" зіграв і проти "Олександрії", щоправда, ця зустріч завершилася для "гірників" невдало — прикрою поразкою з рахунком 1:2. У цій грі на полі з'явився ще один молодий талант "Шахтаря" — Михайло Мудрик. Це не кажучи про Трубіна, Маркосі Антоніо і Тете — до їхньої присутності в старті вже всі давно звикли, хоча їх вік — 20-21 рік.

Траоре — форвард, якого 20 років не вистачало "Шахтарю"

[ + – ] Тете (зліва) і Лассіна Траоре (праворуч) — нові лідери "Шахтаря" Фото: ФК "Шахтар"

Схоже, що Лассінв Траоре — головних успіх селекційної служби "Шахтаря" за останні роки. Ще з початку 2000-х коли у Віктора Прокопенка, Валерія Яремченка, а пізніше і у Невіо Скали, був розкішний вибір форвардів (Андрій Воробей, Сергій Ателькін, Олексій Бєлік і Джуліус Агахова), вболівальники чекали висококласного забивного нападника. Брандау, Луїс Адріано, Факундо Феррейра і Жуніор Мораес, при всій повазі до них та їхніх заслуг — нападники, у яких не було такого ігрового інтелекту, як є у Траоре. Подивіться самі: у свої 20 років цей гравець вміє грамотно відкриватися, притримувати м'яч, відчувати момент і швидко приймати правильні рішення. Вчора всі ці якості Ласс показав в одному епізоді, коли забивав перший гол у ворота "Генка". У моменті з другим голом Траоре не замислюючись бив з розвороту, розуміючи, що немає часу думати і винаходити велосипед. Удар заблокували, але Маркос Антоніо встиг продуктивно зіграти на добиванні. Траоре, до слова, теж можна віднести до молоді, якій дає шанс Де Дзербі, але як такого нападника не випустити на поле?

Оборона — ахіллесова п'ята "Шахтаря"

Якщо за атаку можна бути спокійним, то в обороні знову хаос. Це триває ще з часів, коли розпалася легендарна зв'язка Кучер — Ракицький. Паулу Фонсека і Луїш Каштру пробували різні поєднання захисників, серйозного прогресу досяг Матвієнко, але при Де Дзербі він грає частіше на лівому фланзі, ніж в центрі. Марлон поки виглядає більше розчаруванням, ніж посиленням, хоча гравець його віку із Серії А повинен відразу показувати змістовну гру, не кажучи вже про гроші, заплачені за його перехід. Вітао ризикує придбати реноме "другого Хочолави", оскільки кількість помилок у цього гравця не зменшується. На мій суб'єктивний погляд, оптимальним варіантом в центрі захисту виглядає тандем Кривцов — Матвієнко, за умови, що обидва здорові.

У захисника високого рівня вже виріс Додо, є потенціал для зростання у Корнієнка. Та й досвідченого Ісмаїлі рано списувати з рахунків — у тому ж матчі проти ФК "Львів" гра перевернулася з виходом на поле Марлоса, який віддав перший гольовий пас, і Ісмаїлі, який освіжив гру на лівому фланзі. А в резерві є ще Юхим Конопля, що довів свій рівень ще на пам'ятному для українського вболівальника чемпіонаті світу-2019 (U-20) і минулого сезону, виступаючи за "Десну".

Шанси на "Монако" — 50/50

[ + – ] "Шахтар" зіграє проти "Монако" Фото: ФК "Шахтар"

У наступному раунді "Шахтар" зіграє проти "Монако". Переможець цього протистояння отримує путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Якщо у "Генка" грали футболісти, чий виступ у топчемпіонатах ще попереду, то в складі монегасків є кілька гравців, які 7-8 років тому входили в ранг світових зірок. Йдеться, у першу чергу, про Сеска Фабрегаса, чемпіона світу (2010) і двократного чемпіона Європи (2008; 2012). Так, Сеск вже немолодий, але навіть у 34 роки не розгубив техніки і бачення поля. Вдумайтеся: за плечима цього гравця 8 років виступів у лондонському "Арсеналі", три роки в "Барселоні" і п'ять років у "Челсі". Божевільний досвід, з яким Де Дзербі доведеться щось робити.

Попереду у "Монако" досвідчений Віссам Бен Єддер і досить незручний росіянин Олександр Головін. Загалом, проблеми "Шахтарю" ці футболісти можуть створити досить серйозні. Але і "гірникам" є чим відповісти: наприклад, явно видно, що бразилець Тете поступово стає лідером цієї команди. Його дриблінг у вчорашньому матчі з "Генком" змушував захоплюватися, а взаємозв'язок з Траоре попереду продовжує вдосконалюватися. Дуже важливим фактором успіху з "Монако" буде надійна гра в обороні. Свої шанси французи точно не упустять.