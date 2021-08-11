Не без корвалола: 5 выводов из победы "Шахтера" над "Генком"

Донецкий клуб по итогам двух матчей преодолел стадию третьего квалификационного раунда, но матчи с "Генком" показали, что в механизме Роберто Де Дзерби пока все не так идеально, как представлялось перед сезоном

Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" вышел в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов — в двух матчах команда Роберто Де Дзерби справилась с представителем Бельгии "Генком" и теперь сыграет против французского "Монако".

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Несмотря на убедительный счет по итогам двух матчей (4:2), победа над бельгийцами далась "Шахтеру" очень непросто. Болельщикам пришлось понервничать и в первом матче, и во втором, пусть "горняки" и вели со счетом 2:0, но подвергли стрессу концовку встречи. Фокус проанализировал проблемы "горняков" на старте сезона на примере двухматчевого противостояния с "Генком".

Физические кондиции далеки от идеала

Еще в первом матче бросилось в глаза, что игроки "Генка" физически выглядели мощнее соперника. Особенно, когда за дело брались фактурные Онуачу и Бонгонда. Во вчерашнем матче "Шахтер" явно подсел в концовке, что привело к пропущенному мячу. Игроки, вышедшие со скамейки не смогли добавить команды необходимой свежести. Для Коноплянки это и вовсе был первый матч после длительного перерыва и травмы, Марлос уже давно не впечатляет, поскольку из его сильных качеств осталась лишь острая передача, которую он использовал, например, в недавнем матче против ФК "Львов". Вместе с тем, вся команда к тому моменту уже отдала достаточно сил и попросту не сумела пресечь атаку, которая привела к голу Дессерса.

Де Дзерби не боится давать шанс молодым

[ + – ] Роберто Де Дзерби видит глубину состава Фото: ФК "Шахтер"

Если в первом матче в Бельгии итальянец сделал ставку на проверенных игроков, то в ответном на поле появились Георгий Судаков и Даниил Сикан. Это хороший сигнал для молодежи, которая может получить свой шанс сыграть в первой команде, при правильном отношении к процессу. Между двумя матчами с "Генком" "Шахтер" сыграл и против "Александрии", правда, эта встреча завершилась для "горняков" неудачно — обидным поражением со счетом 1:2. В этой игре на поле появился еще один молодой талант "Шахтера" — Михаил Мудрик. Это не говоря о Трубине, Маркосе Антонио и Тете — к их присутствию в старте уже все давно привыкли, хотя их возраст — 20-21 год.

Траоре — форвард, которого 20 лет не хватало "Шахтеру"

[ + – ] Тете (слева) и Лассина Траоре (справа) - новые лидеры "Шахтера" Фото: ФК "Шахтер"

Похоже, что Лассина Траоре — главных успех селекционной службы "Шахтера" за последние годы. Еще с начала 2000-х когда у Виктора Прокопенко, Валерия Яремченко, а позже и у Невио Скалы, был роскошный выбор форвардов (Андрей Воробей, Сергей Ателькин, Алексей Белик и Джулиус Агахова), болельщики ждали высококлассного забивного нападающего. Брандау, Луис Адриано, Факундо Феррейра и Жуниор Мораес, при всем уважении к ним и их заслугам — нападающие, у которых не было такого игрового интеллекта, как есть у Траоре. Посмотрите сами: в свои 20 лет этот игрок умеет грамотно открываться, придерживать мяч, чувствовать момент и быстро принимать верные решения. Вчера все эти качества Ласс показал в одном эпизоде, когда забивал первый гол в ворота "Генка". В моменте со вторым голом Траоре не задумываясь бил с разворота, понимая, что нет времени думать и изобретать велосипед. Удар заблокировали, но Маркос Антонио успел продуктивно сыграть на добивании. Траоре, к слову, тоже можно отнести к молодежи, которой дает шанс Де Дзерби, но как такого нападающего не выпустить на поле?

Оборона — ахиллесова пята "Шахтера"

Если за атаку можно быть спокойным, то в обороне снова хаос. Это продолжается еще со времен, когда распалась легендарная связка Кучер — Ракицкий. Паулу Фонсека и Луиш Каштру пробовали разные сочетания защитников, серьезного прогресса достиг Матвиенко, но при Де Дзерби он играет чаще на левом фланге, чем в центре. Марлон пока выглядит больше разочарованием, чем усилением, хотя игрок его возраста из Серии А должен сразу показывать содержательную игру, не говоря уже о деньгах, заплаченных за его переход. Витао рискует приобрести реноме "второго Хочолавы", поскольку количество ошибок у этого игрока не уменьшается. На мой субъективный взгляд, оптимальным вариантом в центре защиты выглядит тандем Кривцов — Матвиенко, при условии, что оба здоровы.

В защитника высокого уровня уже вырос Додо, есть потенциал для роста у Корниенко. Да и опытного Исмаили рано списывать со счетов — в том же матче против ФК "Львов" игра перевернулась с выходом на поле Марлоса, отдавшего первый голевой пас, и Исмаили, освежившего игру на левом фланге. А в резерве есть еще Ефим Конопля, доказавший свой уровень еще на памятном для украинского болельщика чемпионате мира-2019 (U-20) и в прошлом сезоне, выступая за "Десну".

Шансы на "Монако" — 50/50

[ + – ] "Шахтер" сыграет против "Монако" Фото: ФК "Шахтер"

В следующем раунде "Шахтер" сыграет против "Монако". Победитель этого противостояния получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Если у "Генка" играли футболисты, чье выступление в топ-чемпионатах еще впереди, то в составе монегасков есть несколько игроков, которые 7-8 лет назад входили в ранг мировых звезд. Речь, в первую очередь, о Сеске Фабрегасе, чемпионе мира (2010) и двукратном чемпионе Европы (2008; 2012). Да, Сеск уже немолод, но даже в 34 года не растерял техники и видения поля. Вдумайтесь: за плечами этого игрока 8 лет выступлений в лондонском "Арсенале", три года в "Барселоне" и пять лет в "Челси". Сумасшедший опыт, с которым Де Дзерби придется что-то делать.

Впереди у "Монако" опытнейший Виссам Бен Йеддер и достаточно неудобный россиянин Александр Головин. Словом, проблемы "Шахтеру" эти футболисты могут создать достаточно серьезные. Но и "горнякам" есть чем ответить: например, явно видно, что бразилец Тете постепенно становится лидером этой команды. Его дриблинг во вчерашнем матче с "Генком" заставлял восхищаться, а взаимосвязь с Траоре впереди продолжает совершенствоваться. Очень важным фактором успеха с "Монако" будет надежная игра в обороне. Свои шансы французы точно не упустят.