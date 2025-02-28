В Германии ребенок укусил судью за причинное место и сорвал футбольный матч, — The Sun

Пока арбитр Штефан Колер инструктировал капитанов команд, сын одного из игроков внезапно подбежал к нему и вцепился ему зубами между ногами.

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В Германии футбольный матч между командами FC Taxi II и Rot-Weiss Mulheim III закончился, так и не начавшись. Один из судей соревнований не смог судить, потому что стал жертвой укуса ребенка. Об этом пишет издание The Sun.

Это произошло буквально за несколько минут до начала матча. Пока арбитр Штефан Колер инструктировал капитанов команд, сын одного из игроков внезапно подбежал к нему и вцепился ему зубами между ногами.

Из-за боли арбитр не смог продолжить судейство, а желающих его заменить не нашлось.

"Пока я проверял удостоверения игроков ФК "Такси", маленький ребенок делал разминку вместе с игроками. Он подходил ко мне все ближе и ближе, а потом вдруг, к моему полному удивлению, резко укусил меня в левое яичко. Я не начал игру из-за боли и ситуации", — рассказал Штефан Колер

Игру в тот день отменили и перенесли на другую дату.

Напомним, что в матче между "Монако" и "ПСЖ" произошел неприятный инцидент с участием голкипера парижской команды Джанлуиджи Доннаруммы, который получил серьезную травму. На 17-й минуте защитник "Монако" Вильфрид Синго в попытке перепрыгнуть Доннарумму в игровом эпизоде допустил ошибку, и шипы его бутс задели лицо итальянского вратаря.