У Німеччині дитина вкусила суддю за причинне місце і зірвала футбольний матч, — The Sun

Поки арбітр Штефан Колер інструктував капітанів команд, син одного з гравців раптово підбіг до нього і вчепився йому зубами між ногами.

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У Німеччині футбольний матч між командами FC Taxi II і Rot-Weiss Mulheim III закінчився, так і не розпочавшись. Один із суддів змагань не зміг судити, бо став жертвою укусу дитини. Про це пише видання The Sun.

Це сталося буквально за кілька хвилин до початку матчу. Поки арбітр Штефан Колер інструктував капітанів команд, син одного з гравців раптово підбіг до нього і вчепився йому зубами між ногами.

Через біль арбітр не зміг продовжити судійство, а охочих його замінити не знайшлося.

"Поки я перевіряв посвідчення гравців ФК "Таксі", маленька дитина робила розминку разом з гравцями. Він підходив до мене все ближче і ближче, а потім раптом, на мій повний подив, різко вкусив мене в ліве яєчко. Я не почав гру через біль і ситуацію", — розповів Штефан Колер

Гру в той день скасували і перенесли на іншу дату.

Нагадаємо, що у матчі між "Монако" і "ПСЖ" стався неприємний інцидент за участю голкіпера паризької команди Джанлуїджі Доннарумми, який отримав серйозну травму. На 17-й хвилині захисник "Монако" Вільфрід Сінго у спробі перестрибнути Доннарумму в ігровому епізоді припустився помилки, і шипи його бутс зачепили обличчя італійського воротаря.