Наклали 10 швів: зірка "ПСЖ" ледь не позбувся ока під час матчу (фото)

У перерві матчу Доннарумма мав намір обговорити цей епізод із суддею, однак той проігнорував його та пройшов просто в роздягальню.

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У матчі 16-го туру Ліги 1, який відбувся 18 грудня між "Монако" і "ПСЖ", стався неприємний інцидент за участю голкіпера паризької команди Джанлуїджі Доннарумми, який отримав серйозну травму. Про це повідомляє RMC Sport.

На 17-й хвилині захисник "Монако" Вільфрід Сінго у спробі перестрибнути Доннарумму в ігровому епізоді припустився помилки, і шипи його бутс зачепили обличчя італійського воротаря.

На 17-й хвилині захисник "Монако" Вільфрід Сінго у спробі перестрибнути Доннарумму в ігровому епізоді припустився помилки

Медична бригада негайно вийшла на поле, щоб надати допомогу потерпілому. Однак травма виявилася досить серйозною, і Доннарумма не зміг продовжити гру. Уже на 22-й хвилині його замінили.

Травма виявилася досить серйозною, і Доннарумма не зміг продовжити гру

За даними RMC Sport, у роздягальні воротареві наклали десять швів на праву щоку. Пізніше в мережі з'явилося фото травмованого обличчя Доннарумми.

У мережі з'явилося фото травмованого обличчя Доннарумми.

Також повідомляється, що італійський голкіпер залишився вкрай незадоволений рішенням головного арбітра Франсуа Летексьє не видаляти Сінго з поля. У захисника вже була жовта картка, але арбітр не показав йому другу. У перерві матчу Доннарумма мав намір обговорити цей епізод із суддею, проте Летексьє проігнорував його та пройшов просто в роздягальню.

Нагадаємо, 17 грудня ЗМІ повідомили, що в допінг-тесті українського футболіста Михайла Мудрика, який він здав у жовтні, виявили заборонену речовину. Спортсмен має пройти тест повторно найближчими днями.

18 грудня стало відомо, що Михайло Мудрик найняв юридичну фірму, яка колись допомогла футболістові Полю Погба скоротити його допінг-дискваліфікацію з 4 років до 18 місяців після того, як його дискваліфікували за те, що він не пройшов тест на наркотики.