Наложили 10 швов: звезда "ПСЖ" едва не лишился глаза во время матча (фото)

В перерыве матча Доннарумма намеревался обсудить этот эпизод с судьей, однако тот проигнорировал его и прошел прямо в раздевалку.

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В матче 16-го тура Лиги 1, который состоялся 18 декабря между "Монако" и "ПСЖ", произошел неприятный инцидент с участием голкипера парижской команды Джанлуиджи Доннаруммы, который получил серьезную травму. Об этом сообщает RMC Sport.

На 17-й минуте защитник "Монако" Вильфрид Синго в попытке перепрыгнуть Доннарумму в игровом эпизоде допустил ошибку, и шипы его бутс задели лицо итальянского вратаря.

На 17-й минуте защитник "Монако" Вильфрид Синго в попытке перепрыгнуть Доннарумму в игровом эпизоде допустил ошибку

Медицинская бригада немедленно вышла на поле, чтобы оказать помощь пострадавшему. Однако травма оказалась достаточно серьезной, и Доннарумма не смог продолжить игру. Уже на 22-й минуте его заменили.

Травма оказалась достаточно серьезной, и Доннарумма не смог продолжить игру

По данным RMC Sport, в раздевалке вратарю наложили десять швов на правую щеку. Позже в сети появилось фото травмированного лица Доннаруммы.

В сети появилось фото травмированного лица Доннаруммы.

Также сообщается, что итальянский голкипер остался крайне недоволен решением главного арбитра Франсуа Летексье не удалять Синго с поля. У защитника уже была желтая карточка, но арбитр не показал ему вторую. В перерыве матча Доннарумма намеревался обсудить этот эпизод с судьей, однако Летексье проигнорировал его и прошел прямо в раздевалку.

Напомним, 17 декабря СМИ сообщили, что в допинг-тесте украинского футболиста Михаила Мудрика, который он сдал в октябре, обнаружили запрещенное вещество. Спортсмен должен пройти тест повторно в ближайшие дни.

18 декабря стало известно, что Михаил Мудрик нанял юридическую фирму, которая когда-то помогла футболисту Полю Погба сократить его допинг-дисквалификацию с 4 лет до 18 месяцев после того, как его дисквалифицировали за то, что он не прошел тест на наркотики.