"Шахтер" — "Брест": где смотреть матч Лиги чемпионов, продолжат ли горняки борьбу за плей-офф

Футболисты Марино Пушича находятся на 28-й строчке турнирной таблицы, от спасительного 24-го места, дающего возможность продолжить выступления в плей-офф, их отделяют четыре очка.

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Чемпион Украины Донецкий "Шахтер" продолжит свои выступления в Лиге чемпионов. 22 января очередным соперником "горняков" будет французский "Брест". Матч седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов-2024/25 состоится в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене". Начало — в 19:45 по киевскому времени.

Права на трансляцию в Украине матчей самого престижного клубного турнира принадлежат медиасервису MEGOGO.

"Шахтер" в таблице Лиги чемпионов

"Шахтер" в таблице Лиги чемпионов

ФК "Брест" в таблице Лиги чемпионов

Футболисты Марино Пушича находятся на 28-й строчке турнирной таблицы, от спасительного 24-го места, дающего возможность продолжить выступления в плей-офф, их отделяют четыре очка.

Соперник "Шахтера" французский "Брест" занимает девятую строчку

В послужном списке "горняков" есть победа над швейцарским "Янг Бойз" и ничья, добытая в стартовом матче, против итальянской "Болоньи", а также четыре поражения.

Напомним, что вице-чемпион Украины киевские динамовцы накануне, 21 января, добыли свои первые зачетные баллы в Лиге Европы. В седьмом туре подопечные Александра Шовковского добились волевой ничьей против стамбульского "Галатасарая".

Также сообщалось о том, что Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом, заключив новый контракт.