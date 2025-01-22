"Шахтар" — "Брест": де дивитися матч Ліги чемпіонів, чи продовжать гірники боротьбу за плей-оф

Футболісти Марино Пушича перебувають на 28-й сходинці турнірної таблиці, від рятівного 24-го місця, що дає можливість продовжити виступи в плей-оф, їх відділяють чотири очки.

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Чемпіон України Донецький "Шахтар" продовжить свої виступи в Лізі чемпіонів. 22 січня черговим суперником "гірників" буде французький "Брест". Матч сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25 відбудеться в німецькому Гельзенкірхені на "Фельтінс-Арені". Початок — о 19:45 за київським часом.

Права на трансляцію в Україні матчів найпрестижнішого клубного турніру належать медіасервісу MEGOGO.

"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів

"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів

ФК "Брест" у таблиці Ліги чемпіонів

Футболісти Марино Пушича перебувають на 28-й сходинці турнірної таблиці, від рятівного 24-го місця, що дає можливість продовжити виступи в плей-оф, їх відділяють чотири очки.

Суперник "Шахтаря" французький "Брест" посідає дев'яту сходинку

У послужному списку "гірників" є перемога над швейцарським "Янг Бойз" і нічия, здобута в стартовому матчі, проти італійської "Болоньї", а також чотири поразки.

Нагадаємо, що віцечемпіон України київські динамівці напередодні, 21 січня, здобули свої перші залікові бали в Лізі Європи. У сьомому турі підопічні Олександра Шовковського домоглися вольової нічиєї проти стамбульського "Галатасарая".

Також повідомлялося про те, що Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом, уклавши новий контракт.