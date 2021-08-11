Новий будинок: "Шахтар" зіграє матч ЛЧ із "Монако" у Харкові

Стало відоме місце проведення домашнього матчу "гірників" у турнірі та причини його перенесення з Києва.

Офіційний сайт УЄФА підтвердив інформацію про те, що матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Монако" відбудеться в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок матчу запланований на 25-е серпня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Нагадаємо, вже другий сезон "Шахтар" проводить свої домашні матчі в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський", але гру Ліги чемпіонів на київській арені "гірники" провести не зможуть, оскільки там буде відбуватися концерт на честь 30-річчя незалежності України, повідомляє офіційний сайт донецького "Шахтаря".

Також не може бути доступна "Арена Львів", оскільки там теж проходитиме концерт до ювілею. "Металіст" же є резервним стадіоном для проведення єврокубкових матчів у донеччан.

Зазначимо, що перша гра відбудеться на арені "Луї II" в Монако 17-го серпня о 22:00 за київським часом.

У попередньому раунді турніру команда Де Дзербі змогла обіграти за сумою двох зустрічей "Генк". Обидва матчі завершилися з однаковим рахунком — 2:1 на користь донеччан. "Монако", зі свого боку, не зазнало особливих проблем із празькою "Спартою", здолавши чехів 5:1 за сумою двох матчів.

Свою думку про майбутнє протистояння двох команд вже висловив головний тренер монегасків Ніко Ковач. Хорватський фахівець заявив, що вважає саме українську команду фаворитом у майбутніх матчах.

"Шахтар" зараз лише освоюється при новому тренері, про що раніше заявляв і сам Роберто Де Дзербі. У чемпіонаті України італійський фахівець вже пізнав смак поразок, програвши з рахунком 2:1 "Олександрії".

Нагадаємо, що "гірники" витратили в це трансферне вікно понад 40 мільйонів євро. Серед іншого, в команду прибули такі футболісти як Марлон, Педріні та Лассіна Траоре. Останні два вже забивали свої голи за нову команду в офіційних іграх.