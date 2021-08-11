"Моя любовь!": Андрей Шевченко трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)

Супруге знаменитого футболиста Кристен Пазик исполнилось 43 года. В прошлом месяце пара отметила 17-ую годовщину брака.

11 августа жена бывшего главного тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко Кристен Пазик отметила свой 43-й день рождения. По этому случаю ее супруг разместил поздравление на своей странице в Instagram.

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"С Днем рождения, моя любовь! Мы так сильно тебя любим!", – написал он, опубликовав две фотографии. На первой он нежно обнимает жену за талию, а на второй позирует вместе с ней и всеми четырьмя сыновьями, причем семья одета в одном цвете – белом.

Кристен Пазик – американка польского происхождения. Знаменитый футболист и успешная модель познакомились в начале 2000-ых на вечеринке дизайнера Джорджио Армани в Милане. В июле 2004 года они поженились, причем церемония была более чем скромной. Андрей играл с отцом невесты в гольф. Когда туда приехали Кристен, ее мама и свадебный регистратор, пару расписали. По словам футболиста, ни он, ни его любимая не хотели пышных церемоний.

14 июля пара отметила 17-ую годовщину брака, и супруги поздравили друг друга в соцсетях.

Ради семьи Кристен оставила подиум, посвятив все свое время мужу и четырем сыновьям, которые родились у пары – Джордану, Кристиану, Александру и Райдеру-Габриэлю.

Отец Кристен – профессиональный игрок в бейсбол Майкл Пазик, а вот что касается футбола, то в большой семье Пазик-Шевченко только 14-летний Кристиан серьезно увлекается им и учится в футбольной академии клуба "Челси". Ему прогнозируют большое будущее на спортивном поприще.