"Моя любов!": Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)

Дружині знаменитого футболіста Крістен Пазік виповнилося 43 роки. Минулого місяця пара відсвяткувала 17-ту річницю шлюбу.

11 серпня дружина колишнього головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка Крістен Пазік відсвяткувала свій 43-й день народження. З цієї нагоди її чоловік розмістив привітання на своїй сторінці в Instagram.

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"З Днем народження, моя любов! Ми так сильно тебе любимо!" — написав він, опублікувавши дві фотографії. На першій він ніжно обіймає дружину за талію, а на другий позує разом із нею і всіма чотирма синами, причому сім'я одягнена в одному кольорі — білому.

Крістен Пазік — американка польського походження. Знаменитий футболіст й успішна модель познайомилися на початку 2000-х на вечірці дизайнера Джорджіо Армані в Мілані. У липні 2004 року вони одружилися, причому церемонія була більш ніж скромною. Андрій грав із батьком нареченої у гольф. Коли туди приїхали Крістен, її мама і весільний реєстратор, пару розписали. За словами футболіста, ні він, ні його кохана не хотіли пишних церемоній.

14 липня пара відсвяткувала 17-ту річницю шлюбу, і подружжя привітали одне одного в соцмережах.

Заради сім'ї Крістен покинула подіум, присвятивши весь свій час чоловікові та чотирьом синам, які народилися у пари — Джордану, Крістіану, Олександру та Райдер-Габріелю.

Батько Крістен — професійний гравець у бейсбол Майкл Пазік, а ось що стосується футболу, то у великій родині Пазік-Шевченко тільки 14-річний Крістіан серйозно захоплюється їм і навчається у футбольній академії клубу "Челсі". Йому прогнозують велике майбутнє на спортивному поприщі.