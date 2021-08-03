На дві країни: в мережі показали українську та британську нерухомість Андрія Шевченка (відео)

Маєток під Лондоном Андрій Шевченко купив на початку 2000-их. У ньому живуть дружина та діти легендарного футболіста.

Український футболіст і колишній тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко живе на дві країни, Великобританію й Україну, і володіє нерухомістю в кожній із них, повідомляють журналісти проекту "Викриття" на телеканалі LIVE.

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За інформацією журналістів, у маєтку під Лондоном, у престижному районі Wirginia Water, який Шевченко купив на початку 2000-их років, живе дружина футболіста, колишня американська модель польського походження Крістен Пазік із синами. Заради чоловіка успішна в професії дівчина залишила модельну сферу та занурилася в сімейне життя, народивши та виховавши чотирьох синів.

У будинку вартістю $ 14 млн — 9 спалень, СПА-салон, басейн і дуже великий гараж для суперкарів. Житловий будинок у класичному стилі розташований посеред лісу. На території особняка є власне озеро й альтанка для відпочинку.

[ + – ] Особняк за $ 14 млн розташований у престижному передмісті Лондона

У столиці України в Шевченка теж є житло. Його квартира розташована в величезній новобудові на вулиці Грушевського, 9а, у трьох кварталах від стадіону "Динамо". Багатоповерхівку прозвали "будинком-монстром" через її розміри та через те, що вона "калічить" схили Дніпра. Журналісти не раз бачили як футболіста, що виходить із дому, так і його дружину та дітей під час їхнього прильоту в Україну.

[ + – ] Будинок на вулиці Грушевського, 9а, де зупиняється Андрій Шевченко в Києві

Як вже говорилося вище, в Андрія та Крістен четверо синів: 16-річний Джордан, 14-річний Крістіан, 8-річний Олександр і 7-річний Райдер-Габріель. Однак із усіх хлопців тільки Крістіан серйозно захоплюється футболом і мріє піти по стопах батька. Він вчиться у футбольній академії клубу "Челсі", а британські ЗМІ прозвали хлопця baby sheva та прогнозують йому велике спортивне майбутнє. За словами Шевченка-старшого, він буде радий, якщо у сина з'явиться вибір, за яку країну грати: Великобританію, Україну або Польщу.

Розслідувачі відзначають, що діти легендарного футболіста не часто з'являються в Києві, і більшість часу він проводить тут один.

Більше про життя легендарного українського футболіста його шанувальники зможуть дізнатися з його автобіографічної книги "Тиха сила. Моє життя, мій футбол", яку Шевченко написав у співавторстві з журналістом Алессандро Альчато. Вона вже надійшла в продаж.

Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що покидає свою посаду, написавши про це в соцмережі. Українська асоціація футболу пояснила причину такого вчинку футболіста.