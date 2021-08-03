На две страны: в Сети показали украинскую и британскую недвижимость Андрея Шевченко (видео)

Особняк под Лондоном Андрей Шевченко купил в начале 2000-ых. В нем живут жена и дети легендарного футболиста.

Украинский футболист и бывший тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко живет на две страны, Великобританию и Украину, и владеет недвижимостью в каждой из них, сообщают журналисты проекта "Разоблачения" на телеканале LIVE.

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По информации журналистов, в особняке под Лондоном, в престижном районе Wirginia Water, который Шевченко купил в начале 2000-ых годов, живет жена футболиста, бывшая американская модель польского происхождения Кристен Пазик с сыновьями. Ради мужа успешная в профессии девушка оставила модельную сферу и окунулась в семейную жизнь, родив и воспитав четырех сыновей.

В доме стоимостью $14 млн – 9 спален, СПА-салон, бассейн и очень большой гараж для суперкаров. Жилое здание в классическом стиле расположено посреди леса. На территории особняка есть собственное озеро и беседка для отдыха.

[ + – ] Особняк за $14 млн находится в престижном пригороде Лондона

В столице Украины у Шевченко тоже имеется жилье. Его квартира находится в огромном новострое на улице Грушевского, 9а, в трех кварталах от стадиона "Динамо". Многоэтажку прозвали "домом-монстром" из-за ее размеров и из-за того, что она "калечит" склоны Днепра. Журналисты не раз видели как футболиста, выходящего из дома, так и его жену и детей во время их прилета в Украину.

[ + – ] Дом на улице Грушевского, 9а, где останавливается Андрей Шевченко в Киеве

Как уже говорилось выше, у Андрея и Кристен четверо сыновей: 16-летний Джордан, 14-летний Кристиан, 8-летний Александр и 7-летний Райдер-Габриэль. Однако из всех парней только Кристиан серьезно увлекается футболом и мечтает пойти по стопам отца. Он учится в футбольной академии клуба "Челси", а британские СМИ прозвали парня baby sheva и прогнозируют ему большое спортивное будущее. По словам Шевченко-старшего, он будет рад, если у сына появится выбор, за какую страну играть: Великобританию, Украину или Польшу.

Расследователи отмечают, что дети легендарного футболиста не часто появляются в Киеве, и большинство времени он проводит здесь один.

Больше о жизни легендарного украинского футболиста его поклонники смогут узнать из его автобиографической книги "Тихая сила. Моя жизнь, мой футбол", которую Шевченко написал в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато. Она уже поступила в продажу.

Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что покидает свою должность, написав об этом в соцсети. Украинская ассоциация футбола объяснила причину такого поступка футболиста.