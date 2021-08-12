Ребров может не возглавить сборную Украины из-за агентов – СМИ

Переговоры между сторонами о разрыве контракта с "Аль Айн" продолжаются.

Главный тренер "Аль Айна" Сергей Ребров продолжает вести переговоры о разрыве контракта с клубом ради того, чтобы стать во главе сборной Украины, но диалог затягивается из-за агентов, заявил украинский журналист Игорь Бурбас.

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Бурбас отмечает, что у Реброва сегодня, 12-го августа, финальные переговоры, но ни о каких отступных речи нет. Одна из преград по поводу разрыва контракта – комиссионные, которые получили агенты и не хотят возвращать.

Напомним, украинский специалист возглавил клуб из Арабских Эмиратов в начале текущего лета. До этого Ребров три года возглавлял венгерский "Ференцварош", трижды став с командой чемпионом страны и вывел "фради" в групповую стадию Лиги чемпионов.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что руководство хочет видеть во главе национальной команды именно Реброва, но УАФ также признает, что вынуждены искать другие кандидатуры на случай, если нынешний клуб тренера не отпустит его в сборную.

СМИ сообщали, что один из вероятных альтернативных наставников – главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков. Напомним, он в 2019 году стал с коллективом чемпионами мира. Среди других кандидатов пресса также называла имя Мирона Маркевича, который подал в отставку со своей должности в УАФ. Сам Маркевич уже ранее успел заявил, что именно Ребров станет будущим наставником национальной командой, а вопрос только договориться с "Аль Айн".

Известно, что последние пять лет во главе сборной Украины был Андрей Шевченко, который принял решение не продлевать контракт с ассоциацией после завершения чемпионата Европы, где сборная достигла стадии четвертьфинала.