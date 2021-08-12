Ребров може не очолити збірну України через агентів — ЗМІ

Переговори між сторонами про розрив контракту з "Аль Айн" тривають.

Головний тренер "Аль Айна" Сергій Ребров продовжує вести переговори про розрив контракту з клубом заради того, щоб стати на чолі збірної України, але діалог затягується через агентів, заявив український журналіст Ігор Бурбас.

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Бурбас зазначає, що в Реброва сьогодні, 12-го серпня, фінальні переговори, але ні про які відступні мови немає. Одна з перепон щодо розриву контракту — комісійні, які отримали агенти і не хочуть повертати.

Нагадаємо, український фахівець очолив клуб з Арабських Еміратів на початку поточного літа. До цього Ребров три роки очолював угорський "Ференцварош", тричі ставши з командою чемпіоном країни і вивів "Фраді" в групову стадію Ліги чемпіонів.

Раніше глава Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив, що керівництво хоче бачити на чолі національної команди саме Реброва, але УАФ також визнає, що змушені шукати інші кандидатури на випадок, якщо нинішній клуб тренера не відпустить його в збірну.

ЗМІ повідомляли, що один з ймовірних альтернативних наставників — головний тренер збірної України U-19 Олександр Петраков. Нагадаємо, він у 2019 році став із колективом чемпіонами світу. Серед інших кандидатів преса також називала ім'я Мирона Маркевича, який подав у відставку зі своєї посади в УАФ. Сам Маркевич вже раніше встиг заявив, що саме Ребров стане майбутнім наставником національної команди, а питання тільки домовитися з "Аль Айн".

Відомо, що останні п'ять років на чолі збірної України був Андрій Шевченко, який ухвалив рішення не продовжувати контракт з асоціацією після завершення чемпіонату Європи, де збірна досягла стадії чвертьфіналу.