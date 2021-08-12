Магучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту, опередив россиянку

На Олимпиаде в Токио Магучих выиграла для Украины бронзовую медаль.

Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих заняла первое место в свежем рейтинге лучших атлетов мира по прыжкам в длину.

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Магучих обошла в рейтинге даже россиянку Марию Ласицкене, которой уступила на Олимпиаде в Токио. Третье место досталось Николе МакДермотт из Австралии.

Любопытно, что на Олимпийских играх в Токио Ласицкене выиграла золото, МакДермотт – серебро, а украинка выиграла лишь бронзу.

В пятерке лучших легкоатлеток по прыжкам в высоту оказалась и украинка Ирина Геращенко.

Ярослава Магучих: скандал на Олимпиаде

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Магучих попала в скандал, поздравив с победой российскую спортсменку. Украинка подверглась травле в социальных сетях из-за совместных фотографий с русской легкоатлеткой. Людей возмутило, что Магучих является сержантом ВСУ, а Ласицкене — капитаном ВС РФ и доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Спортсменка объяснила, что давно общается с Ласицкене и это нормально, что они друг друга могут поздравить с победой и пожелать удачи.

Украинка отметила, что в этом не было проявления никакой ее политической позиции, это было проявление уважение к спортсмену из другой страны и близкая дружба между спортсменками.

Магучих отреагировала на травлю в соцсетях спокойно, отметив, что в нашей стране есть свобода слова, а критика в социальных сетях только мотивирует ее показывать еще более лучшие результаты на соревнованиях. За спортсменку также заступились другие украинские спортсмены, отметив, что спорт – вне политики.

Мы рассказывали, как этот конфликт может повлиять на украинское общество.