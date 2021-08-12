Магучіх очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту, випередивши росіянку

На Олімпіаді в Токіо Магучіх зуміла виграла для України бронзові медалі.

Легкоатлетка з України Ярослава Магучіх посіла перше місце в свіжому рейтингу кращих атлетів світу зі стрибків у довжину.

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Магучіх обійшла в рейтингу навіть росіянку Марію Ласіцкене, якій поступилася на Олімпіаді в Токіо. Третє місце дісталося Ніколі МакДермотт з Австралії.

Цікаво, що на Олімпійських іграх у Токіо Ласіцкене виграла золото, МакДермотт — срібло, а українка виграла лише бронзу.

У п'ятірці кращих легкоатлеток зі стрибків у висоту опинилася й українка Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Магучіх потрапила в скандал, привітавши з перемогою російську спортсменку. Українка піддалася цькуванням у соціальних мережах через спільні фотографії з російською легкоатлеткою. Людей обурило, що Магучіх є сержанткою ЗСУ, а Ласіцкене — капітаном ВС РФ і довіреною особою президента Росії Володимира Путіна.

Спортсменка пояснила, що давно спілкується з Ласіцкене і це нормально, що вони одна одну можуть привітати з перемогою і побажати удачі.

Українка зазначила, що в цьому не було прояву ніякої її політичної позиції, це був прояв поваги до спортсмена з іншої країни і близька дружба між спортсменками.

Магучіх відреагувала на цькування в соцмережах спокійно, зазначивши, що в нашій країні є свобода слова, а критика в соціальних мережах тільки мотивує її показувати ще кращі результати на змаганнях. За спортсменку також заступилися інші українські спортсмени, зазначивши, що спорт — поза політикою.

Ми розповідали, як цей конфлікт може вплинути на українське суспільство.