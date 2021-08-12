С медалью у воды: как Белодед отдыхает на Мальдивах (фото)

Украинская спортсменка порадовала своих поклонников фотографиями с идеальной фигурой.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед проводит свой отпуск на Мальдивах.

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Украинка выложила в социальных сетях серию снимков, где порадовала поклонников идеальной фигурой. Как отмечает Белодед, это отпуск, о котором она только могла мечтать и слишком долго его ожидала.

Также украинка похвасталась своим плотным завтраком.

Мальдивы – отличное место, чтобы отдохнуть душой и телом, заметила Белодид.

Чем прославилась Дарья Белодед в спорте?

Дарья Белодед – перспективная украинская дзюдоистка, на Олимпиаде в Токио довольствовалась бронзовой медалью, хотя ожидалось, что она сумеет завоевать медали другого достоинства.

После завершения Олимпиады Белодед решила приостановить карьеру, чтобы отдохнуть и установить себе новые цели на продолжение спортивной карьеры. Вероятно, Белодед сменит весовую категорию, поскольку слишком долго удерживалась в предыдущей, что могло сказаться на ее результатах на Олимпиаде. Ожидается, что Белодед перейдет в более тяжелую категорию.

Примечательно, что медаль Дарьи Белодед стала первой для Олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Токио. Ее успехи вдохновили других спортсменов на удачные результаты на Олимпиаде.

Всего Украина завоевала на Олимпийских играх 19 медалей – это 44-й результат среди всех стран.

По сравнению с прошлой Олимпиадой Украины выиграла больше медалей количественно, однако в Рио украинцы сумели выиграть больше золотых – две против одной сейчас.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в Париже и Дарья Белодед наверняка попробует пополнить копилку олимпийских медалей для Украины на этом турнире.