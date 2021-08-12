З медаллю біля води: як Білодід відпочиває на Мальдівах (фото)
Українська спортсменка порадувала своїх шанувальників фотографіями з ідеальною фігурою.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід проводить свою відпустку на Мальдівах.
Українка виклала в соціальних мережах серію знімків, де порадувала шанувальників ідеальною фігурою. Як зазначає Білодід, це відпустка, про яку вона тільки могла мріяти і занадто довго її чекала.
Також українка похвалилася своїм сніданком.
Мальдіви — чудове місце, щоб відпочити душею і тілом, підмітила Белодід.
Чим прославилася Дар'я Білодід у спорті?
Дар'я Білодід — перспективна українська дзюдоїстка, на Олімпіаді в Токіо задовольнилася бронзовою медаллю, хоча очікувалося, що вона зуміє завоювати медалі іншої вартості.
Після завершення Олімпіади Білодід вирішила призупинити кар'єру, щоб відпочити і встановити собі нові цілі на продовження спортивної кар'єри. Ймовірно, Білодід змінить вагову категорію, оскільки занадто довго трималася в попередній, що могло позначитися на її результатах на Олімпіаді. Очікується, що Білодід перейде у важчу категорію.
Примітно, що медаль Дар'ї Білодід стала першою для Олімпійської збірної України на Олімпіаді в Токіо. Її успіхи надихнули інших спортсменів на вдалі результати на Олімпіаді.
Всього Україна завоювала на Олімпійських іграх 19 медалей — це 44-й результат серед усіх країн.
Порівняно з минулою Олімпіадою Україна виграла більше медалей кількісно, проте в Ріо українці зуміли виграти більше золотих — дві проти однієї зараз.
Наступна літня Олімпіада пройде в Парижі і Дар'я Білодід напевно спробує поповнити скарбничку олімпійських медалей для України на цьому турнірі.