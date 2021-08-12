Ребров рассказал, почему не может возглавить сборную Украины

Шансы того, что бывший тренер "Динамо" станет во главе национальной команды, значительно уменьшились

Официальный сайт "Аль Айна" опубликовал комментарий главного тренера команды Сергея Реброва относительно ситуации с возможным разрывом контракта и уходом в расположение национальной сборной Украины.

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Ребров заявил, что был бы, безусловно, счастливым, если бы возглавил национальную сборную своей страны, но пока специалист вынужден придерживаться условий контракта. Если же клуб решит, что тренер может и должен уйти, тогда он обязательно возьмет на себя работу тренера сборной.

Напомним, руководство украинской ассоциации футбола подтвердило, что видит в Реброве главного кандидата на кресло тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко и его тренерского штаба, который проработал в команде в течение пяти лет.

Известно, что сейчас между Ребровым и "Аль Айном" ведутся активные переговоры о досрочном расторжении соглашения и возможной компенсации со стороны УАФ за уход специалиста. СМИ сообщали, что украинская ассоциация готова заплатить не больше одного миллиона долларов.

Также медиа акцентировали внимание, что потенциальный уход Реброва может не состоятся из-за агентов, которые не захотят возвращать комиссионные за прошедшую сделку с арабским клубом.

УАФ подтвердили, что рассматривают и других кандидатов на пост главного тренера сборной. СМИ отмечают, что ассоциация может вернуться в варианту с Мироном Маркевичем. Также среди потенциальных тренеров называется имя главного тренера сборной Украины U-19 Александра Петракова, который со своей командой стал чемпионом мира в 2019 году.

Отмечается, что окончательное решение о должности тренера будет оглашено на следующей неделе.