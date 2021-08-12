Ребров розповів, чому не може очолити збірну України

Шанси того, що колишній тренер "Динамо" стане на чолі національної команди, значно зменшилися

Офіційний сайт "Аль Айна" опублікував коментар головного тренера команди Сергія Реброва щодо ситуації з можливим розривом контракту та відходом у розташування національної збірної України.

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Ребров заявив, що був би, безумовно, щасливим, якби очолив національну збірну своєї країни, але поки фахівець змушений дотримуватися умов контракту. Якщо ж клуб вирішить, що тренер може і повинен піти, тоді він обов'язково візьме на себе роботу тренера збірної.

Нагадаємо, керівництво української асоціації футболу підтвердило, що бачить у Реброві головного кандидата на крісло тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка та його тренерського штабу, який пропрацював у команді п'ять років.

Відомо, що зараз між Ребровим і "Аль Айном" ведуться активні переговори про дострокове розірвання угоди та можливу компенсацію з боку УАФ за відхід фахівця. ЗМІ повідомляли, що українська асоціація готова заплатити не більше одного мільйона доларів.

Також медіа акцентували увагу, що потенційний відхід Реброва може не відбутися через агентів, які не захочуть повертати комісійні за минулий угоду з арабським клубом.

УАФ підтвердили, що розглядають і інших кандидатів на пост головного тренера збірної. ЗМІ відзначають, що асоціація може повернутися до варіанту з Мироном Маркевичем. Також серед потенційних тренерів називається ім'я головного тренера збірної України U-19 Олександра Петракова, який зі своєю командою став чемпіоном світу в 2019 році.

Відзначається, що остаточне рішення про посаду тренера буде оголошено наступного тижня.