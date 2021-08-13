"Главное, чтобы Магучих никто не трогал": Ласицкене – о скандале в Токио (фото)

Российская спортсменка уверила, что скандал не повлияет на отношения с Ярославой Магучих.

Легкоатлетка, выступающая за Олимпийскую команду России, на Олимпиаде в Токио Мария Ласицкене прокомментировала скандал, вспыхнувший в соцсетях после объятий с украинской спортсменкой Ярославой Магучих.

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"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения", – написала Мария в сторис в Instagram.

Также россиянка заверила, что конфликт не повлияет на ее отношения с украинской спортсменкой.

"Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним", – добавила Ласицкене.

[ + – ] Мария Ласицкене – о скандале Фото: Instagram

Кроме того, спортсменка пообещала, что больше не будет комментировать данную тему в СМИ и социальных сетях.

Напомним, что из-за скандала в Токио Ярославу Магучих вызвали на встречу в министерство обороны Украины, поскольку она является действующим военнослужащим ВСУ, а Мария Ласицкене – капитаном ВС РФ. На встрече Ярослава Магучих отметила, что обнялась с российской спортсменкой на эмоциях, со спортсменкой провели разъяснительную беседу.

Украинскую спортсменку раскритиковали в социальных сетях, за объятия российской спортсменки и за то, что она обернула Ласицкене в украинский флаг. За спортсменку вступились другие украинские олимпийцы, которые попросили разделять спорт и политику, поскольку Магучих и Ласицкене дружат на протяжении многих лет и соревнуются на турнирах, сохраняя друг к другу уважение и находятся в хороших дружеских личных отношениях.

Ранее Магучих сама поставила точку в теме скандала, объяснив, что верна Украине и ВСУ, но в тот момент ей хотелось обнять не только Ласицкене, а даже весь мир.