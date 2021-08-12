"Хочу призвать всех быть осторожными": Магучих поставила точку в скандале с фото
Спортсменка назвала случившееся опытом, который делает ее сильнее.
Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады в Токио 19-летняя Ярослава Магучих поблагодарила всех за теплую встречу на Родине.
"Я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс", – написала она в Facebook и добавила, что хочет объяснить, что произошло.
"Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир", – пояснила спортсменка.
Она добавила, что "имеет честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне".
"Я верна Украине. Понимаю, что произошло, – написала Магучих. – Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все".
Случившееся она назвала опытом, который делает ее сильнее.
Многочисленные комментарии под ее постом разделились на две группы. Позицию первой примерно отражает комментарий руководителя издательства "Фолио" Александра Красовицкого: "Абсолютно правильний текст здорової людини".
Вторую позицию иллюстрирует комментарий Ярослава Войтовича (его аккаунт в Facebook "только для друзей"). Он написал: "Де вибачення за обійми з ворогом, молодший сержанте? Належиш до ЗСУ? То позахищай Батьківщину зі зброєю в руках, як інші з ЗСУ!"
Напомним, что многим в Украине не понравилось, что Магучих после выступления в Токио поздравила россиянку Марию Ласицкене. Спортсменки по-дружески обнялись для фото, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях и Министерстве обороны (Магучих является сержантом ВСУ, а Ласицкене — капитаном ВС РФ). Больше всех в своей критике отличилась экс-нардеп и преподаватель Львовской политехники Ирина Фарион, назвавшая Магучих биомусором.
Фокус вместе с экспертами разбирался, чему скандал с фото должен научить украинское общество. А в преддверии Олимпиады взял интервью у Ярославы Магучих, где та упомянула о своем отношении к Марии Ласицкене.