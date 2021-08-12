"Хочу призвать всех быть осторожными": Магучих поставила точку в скандале с фото

Спортсменка назвала случившееся опытом, который делает ее сильнее.

Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады в Токио 19-летняя Ярослава Магучих поблагодарила всех за теплую встречу на Родине.

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"Я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс", – написала она в Facebook и добавила, что хочет объяснить, что произошло.

"Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир", – пояснила спортсменка.

Она добавила, что "имеет честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне".

"Я верна Украине. Понимаю, что произошло, – написала Магучих. – Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все".

Случившееся она назвала опытом, который делает ее сильнее.

[ + – ] Пост Ярославы Магучих

Многочисленные комментарии под ее постом разделились на две группы. Позицию первой примерно отражает комментарий руководителя издательства "Фолио" Александра Красовицкого: "Абсолютно правильний текст здорової людини".

Вторую позицию иллюстрирует комментарий Ярослава Войтовича (его аккаунт в Facebook "только для друзей"). Он написал: "Де вибачення за обійми з ворогом, молодший сержанте? Належиш до ЗСУ? То позахищай Батьківщину зі зброєю в руках, як інші з ЗСУ!"

[ + – ] Ярослава Магучих

Напомним, что многим в Украине не понравилось, что Магучих после выступления в Токио поздравила россиянку Марию Ласицкене. Спортсменки по-дружески обнялись для фото, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях и Министерстве обороны (Магучих является сержантом ВСУ, а Ласицкене — капитаном ВС РФ). Больше всех в своей критике отличилась экс-нардеп и преподаватель Львовской политехники Ирина Фарион, назвавшая Магучих биомусором.

Фокус вместе с экспертами разбирался, чему скандал с фото должен научить украинское общество. А в преддверии Олимпиады взял интервью у Ярославы Магучих, где та упомянула о своем отношении к Марии Ласицкене.