"Хочу закликати всіх бути обережними": Магучіх поставила крапку в скандалі з фото
Спортсменка назвала те, що трапилося досвідом, який робить її сильнішою.
Українська спортсменка, бронзова призерка Олімпіади в Токіо 19-річна Ярослава Магучіх подякувала всім за теплу зустріч на Батьківщині.
"Я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс", — написала вона у Facebook і додала, що хоче пояснити, що сталося.
"Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ", — пояснила спортсменка.
Вона додала, що "має честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні".
"Я вірна Україні. Розумію, що сталося, — написала Магучіх. — Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все".
Те, що сталося вона назвала досвідом, який робить її сильнішою.
Численні коментарі під її постом розділилися на дві групи. Позицію першої приблизно відображає коментар керівника видавництва "Фоліо" Олександра Красовицького: "Абсолютно правильний текст здорової людини".
Другу позицію ілюструє коментар Ярослава Войтовича (його акаунт у Facebook "тільки для друзів"). Він написав: "Де вибачення за обійми з ворогом, молодший сержанте? Належиш до ЗСУ? То позахищай Батьківщину зі зброєю в руках, як інші з ЗСУ!"
Нагадаємо, що багатьом в Україні не сподобалося, що Магучіх після виступу в Токіо привітала росіянку Марію Ласіцкене. Спортсменки по-дружньому обнялися для фото, що викликало неоднозначну реакцію у соцмережах та Міністерстві оборони (Магучіх є сержантом ЗСУ, а Ласіцкене — капітаном ЗС РФ). Найбільше у своїй критиці відзначилася екснардеп і викладач Львівської політехніки Ірина Фаріон, яка назвала Магучіх біосміттям.
Фокус разом з експертами розбирався, чому скандал з фото повинен навчити українське суспільство. А напередодні Олімпіади взяв інтерв'ю у Ярослави Магучіх, де та згадала про своє ставлення до Марії Ласіцкене.