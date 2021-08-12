"Хочу закликати всіх бути обережними": Магучіх поставила крапку в скандалі з фото

Спортсменка назвала те, що трапилося досвідом, який робить її сильнішою.

Українська спортсменка, бронзова призерка Олімпіади в Токіо 19-річна Ярослава Магучіх подякувала всім за теплу зустріч на Батьківщині.

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"Я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс", — написала вона у Facebook і додала, що хоче пояснити, що сталося.

"Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ", — пояснила спортсменка.

Вона додала, що "має честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні".

"Я вірна Україні. Розумію, що сталося, — написала Магучіх. — Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все".

Те, що сталося вона назвала досвідом, який робить її сильнішою.

[ + – ] Пост Ярослави Магучіх

Численні коментарі під її постом розділилися на дві групи. Позицію першої приблизно відображає коментар керівника видавництва "Фоліо" Олександра Красовицького: "Абсолютно правильний текст здорової людини".

Другу позицію ілюструє коментар Ярослава Войтовича (його акаунт у Facebook "тільки для друзів"). Він написав: "Де вибачення за обійми з ворогом, молодший сержанте? Належиш до ЗСУ? То позахищай Батьківщину зі зброєю в руках, як інші з ЗСУ!"

[ + – ] Ярослава Магучіх

Нагадаємо, що багатьом в Україні не сподобалося, що Магучіх після виступу в Токіо привітала росіянку Марію Ласіцкене. Спортсменки по-дружньому обнялися для фото, що викликало неоднозначну реакцію у соцмережах та Міністерстві оборони (Магучіх є сержантом ЗСУ, а Ласіцкене — капітаном ЗС РФ). Найбільше у своїй критиці відзначилася екснардеп і викладач Львівської політехніки Ірина Фаріон, яка назвала Магучіх біосміттям.

Фокус разом з експертами розбирався, чому скандал з фото повинен навчити українське суспільство. А напередодні Олімпіади взяв інтерв'ю у Ярослави Магучіх, де та згадала про своє ставлення до Марії Ласіцкене.