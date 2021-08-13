"Головне, щоб Магучіх ніхто не чіпав": Ласіцкене — про скандал у Токіо (фото)

Російська спортсменка запевнила, що скандал не вплине на стосунки з Ярославою Магучіх.

Легкоатлетка, яка виступає за Олімпійську команду Росії на Олімпіаді в Токіо, Марія Ласіцкене прокоментувала скандал, що спалахнув у соцмережах після обіймів із українською спортсменкою Ярославою Магучіх.

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"Найголовніше, щоб Ярославі й іншим українським дівчаткам було спокійно та комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення", — написала Марія в сторіс в Instagram.

Також росіянка запевнила, що конфлікт не вплине на її стосунки з українською спортсменкою.

"Ніякі заяви не змінять мого теплого ставлення та поваги до них", — додала Ласіцкене.

[ + – ] Марія Ласіцкене — про скандал Фото: Instagram

Крім того, спортсменка пообіцяла, що більше не буде коментувати цю тему в ЗМІ та соціальних мережах.

Нагадаємо, що через скандал у Токіо Ярославу Магучіх викликали на зустріч до Міністерства оборони України, оскільки вона є чинним військовослужбовцем ЗСУ, а Марія Ласіцкене — капітаном ВС РФ. На зустрічі Ярослава Магучіх зазначила, що обнялась із російською спортсменкою на емоціях, зі спортсменкою провели роз'яснювальну бесіду.

Українську спортсменку розкритикували в соціальних мережах за обійми з російською спортсменкою та за те, що вона обернула Ласіцкене в український прапор. За спортсменку заступилися інші українські олімпійці, які попросили розділяти спорт і політику, оскільки Магучіх і Ласіцкене дружать протягом багатьох років і змагаються на турнірах, зберігаючи одна до одної повагу та перебувають у хороших дружніх стосунках.

Раніше Магучіх сама поставила крапку в темі скандалу, пояснивши, що вірна Україні та ВСУ, але в той момент їй хотілося обійняти не тільки Ласіцкене, а навіть увесь світ.